El Gobierno asumirá la conservación directa de 993 km de autovías tras la finalización de concesiones en 2026

A partir de enero de 2027, el Estado gestionará directamente casi mil kilómetros de autovías de primera generación, lo que supondrá un ahorro anual superior a 200 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado, tras la reversión de diez contratos de concesión adjudicados en 2007.

El Gobierno de España asumirá a partir del 1 de enero de 2027 la conservación directa de un total de 993 kilómetros de autovías de primera generación, tras la finalización en diciembre de 2026 de los diez contratos de concesión que fueron adjudicados originalmente en el año 2007.

Esta medida afecta al 9,5% de la red libre de peaje del Estado, que dejará de estar gestionada bajo el modelo de concesión y pasará a financiarse íntegramente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Las diez autovías de primera generación cuyos contratos vencen en diciembre corresponden a tramos que hasta ahora se han regido por el sistema de 'peaje en sombra', un mecanismo por el cual el usuario no paga nada al circular por la carretera, pero la Administración sí abona a la concesionaria una cantidad en función del tráfico que circula por ella.

A partir de la reversión, la Administración General del Estado será la responsable directa de conservar y mantener estos casi mil kilómetros de vías. Aplicando un coste medio estimado de 80.000 euros por kilómetro, el importe que deberá consignarse anualmente en los PGE para estas labores de mantenimiento asciende a una cantidad considerable.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que se inclina por agrupar estos tramos con otras carreteras para configurar contratos de mayor tamaño, calcula que se logrará un ahorro presupuestario superior a los 200 millones de euros anuales una vez que se hayan extinguido todas las concesiones en diciembre de 2026. Según las cifras manejadas por las empresas concesionarias, estos corredores han permitido movilizar un total de 2.504 millones de euros en inversiones destinadas a la puesta a cero y a la reposición de la red en su ámbito, una inversión que equivale a multiplicar por 2,3 veces el programa 453B de creación de infraestructuras de carreteras del Ministerio.

Además, estas autovías presentan un tráfico pesado un 4,7 puntos porcentuales por encima de la media, lo que refuerza su carácter estratégico dentro de la red estatal. Los contratos actuales se han explotado mediante el sistema de 'peaje en sombra', con cánones ligados a 41 indicadores de servicio y a la consecución de estándares específicos de calidad, gestionados por empresas especializadas en conservación y explotación.

Los pliegos de las concesiones originales contemplaban la posibilidad de ampliar el plazo concesional hasta seis años más, aunque por decisión del Gobierno la reversión está actualmente calendarizada para diciembre de 2026. Se está estudiando la posible subrogación de los trabajadores de las concesionarias para garantizar la continuidad de los servicios de conservación y explotación cuando reviertan las autovías al dominio público estatal.

La patronal de las empresas constructoras y concesionarias, Seopan, ha destacado el impacto positivo que han tenido estas concesiones en la seguridad vial y en la calidad de servicio. Comparando los dos años anteriores al inicio de los contratos con los dos últimos años de su operación, los índices de peligrosidad y mortalidad se han reducido de forma muy significativa en estos tramos, y se registran niveles de calidad y estado de la infraestructura muy superiores a la media del resto de la red de autovías de titularidad estatal





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