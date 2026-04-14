El Gobierno aprueba la regularización extraordinaria de migrantes: un paso hacia la residencia y el empleo

El Consejo de Ministros aprueba un real decreto que permitirá la regularización de migrantes en España, abriendo la puerta a la residencia y el trabajo para miles de personas. El decreto establece plazos y requisitos, incluyendo dos nuevas vías de arraigo extraordinario.

El Gobierno aprobará este martes en el Consejo de Ministros el real decreto que iniciará el proceso de regularización extraordinaria de migrantes, una medida que posibilitará a miles de personas que residen en España superar la situación de irregularidad y acceder a derechos fundamentales como la residencia y el empleo. El plan tiene una fecha límite establecida: el 30 de junio. Todas las solicitudes deberán presentarse antes de esa fecha, un plazo que las organizaciones sociales consideran insuficiente y que el Ejecutivo ha decidido no extender, a pesar de las semanas de presión. Diversos grupos de apoyo a migrantes habían solicitado más tiempo para un proceso que podría impactar a cientos de miles de personas y que, en muchos casos, depende de documentación que deben obtener en embajadas o administraciones del país de origen, las cuales no siempre responden con la misma agilidad.

El decreto, al que ha tenido acceso Público, se estructura a través de una modificación del reglamento de extranjería, que introduce dos nuevas modalidades de arraigo extraordinario. La primera se enfoca en solicitantes de asilo que hayan presentado su solicitud antes del 1 de enero de 2026 y que aún no hayan recibido una resolución. Para este grupo, el texto abre la posibilidad de obtener una autorización de residencia por arraigo siempre que demuestren al menos cinco meses de estancia continua en el país. Sin embargo, el acceso a esta vía implica renunciar a la solicitud de protección internacional. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha manifestado que obligar a los solicitantes de asilo a renunciar a la protección internacional para acceder a la regularización los fuerza a elegir entre derechos, ya que el asilo no es un simple trámite administrativo, sino una garantía contra la persecución. Además, el Consejo de Estado ha advertido que dicha renuncia puede 'afectar gravemente' la tramitación de los procedimientos de asilo en curso. La segunda modalidad, conocida como arraigo extraordinario, expande el alcance del proceso. También está destinada a personas que se encontraban en España cinco meses antes del 1 de enero de 2026, aunque no hayan solicitado asilo. Podrán acogerse aquellos que acrediten vínculos laborales o intención de trabajar, aquellos que convivan con familiares dependientes, menores o ascendientes de primer grado, o aquellos que puedan demostrar una situación de vulnerabilidad. En resumen, aquellos que prueben un arraigo efectivo en el país.

La iniciativa -acordada entre el PSOE y Podemos e impulsada por el movimiento Regularización Ya-, presenta una innovación significativa en comparación con otros procesos de regularización previos, ya que, desde el momento en que la solicitud sea admitida a trámite, la persona estará autorizada a residir o trabajar, tanto por cuenta ajena como propia. De esta manera, el Gobierno satisface una demanda histórica de los colectivos de migrantes, evitando que la espera administrativa obligue a los solicitantes a trabajar en la economía sumergida. Uno de los requisitos para acceder a la regularización, además de justificar cinco meses de residencia en el país, es demostrar la ausencia de antecedentes penales, aunque el documento especifica que la existencia de estos no conllevará automáticamente la denegación de la autorización. En tales casos, la administración evaluará cada solicitud individualmente, para determinar si la persona representa o no una 'amenaza para el orden público, la seguridad, la salud pública o las relaciones internacionales de ninguno de los países miembros de la Unión Europea'. Esta es una petición que venían haciendo los grupos, argumentando que muchas personas en situación irregular habían sido sancionadas por actividades de subsistencia como la venta ambulante.

Las solicitudes podrán presentarse desde que se publique en el BOE la norma, presumiblemente este miércoles. La gestión se podrá realizar tanto de forma telemática como presencialmente, en oficinas de registro, con el respaldo del grupo TRAGSA, así como a través de Correos. El Gobierno asegura que la extensa red de oficinas de Correos en todo el territorio nacional, incluyendo áreas rurales y municipios pequeños, garantizará que todas las personas puedan acceder al procedimiento en igualdad de condiciones, independientemente de su lugar de residencia. La administración tendrá un plazo máximo de tres meses para resolver cada expediente. En caso de no recibir respuesta dentro de ese plazo, la solicitud se considerará denegada por silencio administrativo. En caso de resolución favorable, la persona obtendrá un permiso de residencia y trabajo de un año. Se trata de una autorización inicial que podrá transformarse posteriormente en una residencia ordinaria o renovarse si se continúan cumpliendo los requisitos. El texto también prevé prórrogas en situaciones excepcionales, como enfermedad, discapacidad o edad que dificulten el acceso al mercado laboral





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