El Gobierno aprueba la reforma de la ley de prevención de riesgos laborales sin el apoyo empresarial

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la reforma de la ley de prevención de riesgos laborales, que amplía el foco a los riesgos psicosociales y la desconexión digital, a pesar de la oposición de las organizaciones empresariales. La norma busca modernizar la seguridad y salud en el trabajo, pero ha generado controversia por su falta de consenso.

El Gobierno español ha aprobado una reforma de la ley de prevención de riesgos laborales , una actualización de la normativa vigente desde 1995, a pesar de la falta de apoyo de las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme.

Tras veinte meses de negociaciones, estas organizaciones denunciaron una actuación unilateral por parte del Ministerio de Trabajo en la elaboración del texto final, que sí cuenta con el respaldo de los sindicatos. La reforma, que ahora se somete a trámite parlamentario, busca modernizar la prevención de riesgos laborales, ampliando su alcance a los riesgos psicosociales, incluyendo aquellos derivados de la hiperconectividad digital y considerando los sesgos de edad.

Esta iniciativa se enmarca dentro de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027, un acuerdo previo que sí contó con el consenso de todos los agentes sociales. Sin embargo, los detalles técnicos de la nueva ley fueron los que finalmente separaron las posturas y evitaron un nuevo acuerdo.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, justifica la necesidad de la reforma ante las más de 700 muertes laborales registradas en 2025, una cifra que, aunque ha disminuido un 40%, sigue siendo alarmante. Díaz destaca el aumento del absentismo laboral relacionado con la salud mental, que ha crecido un 500%, y argumenta que la ley busca actuar preventivamente para evitar enfermedades y responsabilizar a las empresas de garantizar el bienestar de sus empleados.

La reforma establece la salud mental y el derecho a la desconexión digital como pilares fundamentales de la protección laboral. Las empresas estarán obligadas a integrar el bienestar psicológico en sus planes de prevención, realizando exámenes médicos específicos para evaluar la salud mental de los trabajadores. La desconexión digital se reconoce como un derecho laboral, obligando a las empresas a detectar y abordar el estrés y la hiperconectividad.

Además, se introduce un protocolo obligatorio para la reincorporación tras bajas de larga duración, asegurando un retorno seguro y adaptado al puesto de trabajo. La normativa también endurece los requisitos para las pequeñas empresas, limitando el número de empleados en los que el empresario puede asumir personalmente la gestión de la prevención a un máximo de diez, reduciendo el umbral anterior de veinticinco.

Se incrementa el crédito horario para los trabajadores designados para tareas preventivas, otorgándoles más tiempo remunerado para supervisar la seguridad. Una de las medidas más controvertidas es la creación del delegado territorial, designado por sindicatos y empresas, para vigilar el cumplimiento de la norma en empresas de menos de diez empleados sin representación legal, con potestad para realizar visitas, proponer mejoras y denunciar deficiencias.

El régimen sancionador se mantiene riguroso, con multas de hasta un millón de euros, pero se limita la reducción por pronto pago en casos de accidentes o enfermedades profesionales. La CEOE ha criticado la falta de diálogo y la aprobación unilateral de la medida, acusando al Ministerio de Trabajo de buscar evitar un consenso por motivos políticos





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