El Gobierno aprueba el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 entre críticas por la financiación y su alcance

El Consejo de Ministros da luz verde al nuevo Plan Estatal de Vivienda, dotado con 7.000 millones de euros, con el objetivo de impulsar la vivienda protegida y la rehabilitación. El proyecto enfrenta el reto de la cofinanciación regional y las dudas de los expertos sobre su impacto real en zonas tensionadas.

El Gobierno de España ha dado luz verde definitiva al nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, una estrategia ambiciosa impulsada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, liderado por Isabel Rodríguez, que busca triplicar la inversión pública en este sector crítico.

Tras siete meses de deliberaciones y ajustes desde la presentación del primer borrador, el Ejecutivo busca contrarrestar la grave crisis de acceso a la vivienda que afecta, de manera desproporcionada, a los jóvenes y a las familias más vulnerables. La ministra Rodríguez ha enfatizado que el plan ha superado los filtros del Consejo de Estado y que el diseño garantiza la transparencia en la gestión de los fondos, prohibiendo explícitamente que los recursos públicos terminen alimentando la especulación inmobiliaria. Sin embargo, esta iniciativa llega en un clima de tensión política y social, pues muchos expertos y agentes del sector temen que los efectos del intervencionismo actual, derivado de la reciente Ley de Vivienda, dificulten los objetivos propuestos. El punto más controvertido del nuevo marco normativo reside en su modelo de financiación. El proyecto estipula una inversión total de 7.000 millones de euros, de los cuales un 40% deberá ser aportado por las comunidades autónomas. Esta exigencia ha generado un rechazo inmediato por parte de diversos gobiernos regionales, como la Comunidad de Madrid, que han tildado el planteamiento de inviable y, en algunos casos, contrario a la Constitución. Con el fin de evitar un colapso en la implementación del plan, el Gobierno central ha propuesto cubrir el 100% de la inversión durante lo que resta de año, buscando eliminar cualquier excusa por parte de las regiones para no adherirse al programa. La Conferencia Sectorial prevista para finales de abril será el escenario decisivo donde se intentará alcanzar un pacto de lealtad institucional, un paso imprescindible para que la estrategia pueda desplegarse con éxito en todo el territorio nacional a partir de la segunda mitad del año. Por otro lado, diversas voces del sector inmobiliario han alzado la voz contra la supuesta ineficacia del programa en las áreas donde la crisis es más aguda. Asociaciones como Asval y la FAI han advertido que centrar gran parte de las ayudas en poblaciones de menos de 10.000 habitantes es insuficiente cuando el déficit de vivienda en las grandes capitales y zonas tensionadas se estima entre 700.000 y un millón de unidades habitacionales. Para los promotores y constructores, representados por APCEspaña, la solución pasa necesariamente por una gestión mucho más ágil y efectiva del suelo urbanizable, algo que, a su juicio, el plan no aborda con la profundidad requerida. Pese a estas críticas, el Ejecutivo mantiene su apuesta por la vivienda protegida, destinando gran parte de los 2.800 millones de euros específicos para VPO a fomentar la nueva construcción bajo estrictas cláusulas antifraude, esperando que el esfuerzo conjunto logre equilibrar un mercado gravemente distorsionado tras años de falta de oferta y una creciente demanda insatisfecha





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