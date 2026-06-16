La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha expresado la colaboración máxima y respeto a la Justicia, aunque ha criticado determinados fallos. El Gobierno seguirá trabajando con normalidad esta semana, a pesar de la declaración del expresidente Zapatero por el caso Plus Ultra y la declaración de la directora general de la Guardia Civil.

El Gobierno afronta con serenidad la semana judicial , recordando la presunción de inocencia y el derecho a la defensa . La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha expresado la colaboración máxima y respeto a la Justicia, aunque ha criticado determinados fallos.

El Gobierno seguirá trabajando con normalidad esta semana, a pesar de la declaración del expresidente Zapatero por el caso Plus Ultra y la declaración de la directora general de la Guardia Civil. La portavoz ha respaldado el trabajo de la directora general de la Guardia Civil, que va a contestar a todas las preguntas.

También se ha referido a la posibilidad de que el juez Peinado tome medidas cautelares contra la mujer del presidente del Gobierno, aunque ha afirmado que esa decisión se tomaría por otros motivos. Junts ha registrado una enmienda a una moción del PP para que el Congreso inste al Gobierno a adelantar las elecciones, lo que ha sido rechazado por el Ejecutivo.

La diputada de Sumar, Ione Belarra, ha reconocido que la mayoría progresista no le va bien que haya procesos judiciales en relación con el socio mayoritario del Gobierno, y ha insistido en que los procedimientos judiciales deben seguir su curso cuanto antes. Mientras tanto, el diputado de Podemos, Pablo Echenique, espera que la directora general de la Guardia Civil responda a muchos interrogantes en su comparecencia en el Senado, y ha expresado su sorpresa de que Leire Díez tuviera acceso a la UCO sin problemas





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