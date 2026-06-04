El giro pragmático de Zohran Mamdani: De combatir a los promotores inmobiliarios a depender de ellos para resolver la crisis de vivienda en Nueva York

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha modificado su estrategia de vivienda, abandonando el confrontacional tono de su campaña para buscar la colaboración del sector privado. Su plan de 22.000 millones de dólares para construir 200.000 viviendas asequibles en una década se apoya en flexibilizar zonificación y atraer financiación privada, pese a mantener propuestas como el control de alquileres, lo que genera tensión entre ideología y pragmatismo.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani , ha dado un giro estratégico en su política de vivienda, buscando ahora el apoyo de los promotores inmobiliarios que antes lo combatieron.

Durante su campaña, Mamdani se presentó con una plataforma de marcado carácter socialdemócrata que incluía el congelamiento de los precios de alquiler y la expansión de la vivienda pública, llegando a proponer un ambicioso plan de 100.000 millones de dólares para replicar el modelo de vivienda social al estilo de Viena. Sin embargo, frente a la cruda realidad de la crisis habitacional y las limitaciones fiscales, ha pivotado hacia un pragmatismo que depende del sector privado.

Su nuevo plan, valorado en 22.000 millones de dólares para la próxima década, apunta a construir 200.000 viviendas asequibles mediante la flexibilización de regulaciones de construcción, la relajación de restricciones de zonificación y el rescate del deteriorado parque de viviendas públicas a través de financiación privada. Este cambio de rumbo, explicitado por Mamdani en un discurso reciente, se sustenta en los éxitos observados en ciudades como Austin, Minneapolis y Seattle, donde la flexibilización de las normas urbanísticas ha permitido un aumento significativo en la oferta de viviendas y una consiguiente moderación o bajada de los alquileres.

El ejemplo de Austin, que incrementó su parque inmobiliario en un 10,5 % entre 2021 y 2024 viendo sus alquileres caer un 4 %, es citado como un modelo a seguir. No obstante, la alcaldes mantiene intactas一些 de sus banderas políticas originales, como la defensa de la regulación de alquileres, lo que genera tensiones ideológicas y prácticas.

Expertos como Eric Kober, del Manhattan Institute, señalan que aunque Mamdani pueda ser ideológicamente socialista, sus límites presupuestarios lo fuerzan a convertirse en un "YIMBY de izquierda" (partidario del desarrollo "Sí, en mi patio trasero"), pero advierten que las políticas que presionan a los promotores, como el control de rentas, pueden socavar la viabilidad económica que atrae la inversión privada. El sector, recuerda Kober, no actúa por caridad; si no se le permiten ganancias suficientes, desviará sus recursos a otros mercados.

La magnitud del problema neoyorquino es colosal. La ciudad enfrenta un déficit de mantenimiento de 80.000 millones de dólares en su sistema de vivienda pública, y el contexto federal ha reducido drásticamente la inversión directa en vivienda pública en las últimas décadas, desplazando el peso hacia el sector privado a través de incentivos. Este escenario convierte a los promotores en actores insustituibles para el plan de Mamdani.

La clave, según analistas como Alex Armlovich del Centro Niskanen, reside en diseñar "un enfoque pragmático que busca la convergencia entre coaliciones e intereses", colaborando con el sector privado para dinamizar el mercado. La estrategia representa un delicado equilibrio: intentar materializar objetivos socialdemócratas de ampliación de la vivienda asequible utilizando herramientas de mercado.

El desafío es monumental, superando la complejidad de otras ciudades debido a la escasez de suelo, los altos costos y un entramado regulatorio especialmente denso y rígido en Nueva York. El éxito o fracaso de este giro pragmático definirá no solo la gestión de Mamdani, sino también el futuro debate sobre la viabilidad de políticas de vivienda progresistas en el corazón del capitalismo global





CNNEE / 🏆 8. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Zohran Mamdani Crisis De Vivienda Nueva York Políticas De Vivienda Promotores Inmobiliarios Zonificación

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Policía de Nueva York investiga incursiones ilegales de hombres en el sistema de alcantarilladoVideos de vigilancia revelan a grupos de hombres entrando y saliendo del túnel de alcantarillado en Brooklyn y Queens, motivados por la búsqueda de objetos de valor. El DEP advierte los graves peligros de gases tóxicos, colapsos y inundaciones, mientras la policía sigue rastreando a los sospechosos.

Read more »

Las fotos inéditas de la romántica boda de Rocío Crusset y Charlie Schein en el corazón de Manhattan: todos los detalles y escenarios de su ‘sí, quiero’ en Nueva YorkLa modelo y el financiero estadounidense contrajeron matrimonio en la iglesia jesuita de San Ignacio de Loyola, en Park Avenue, en una ceremonia en inglés y en español

Read more »

Septimio Severo, el emperador que cerró la crisis y abrió una nueva dinastíaSu victoria en la guerra civil iniciada en el año 193 d.C. puso fin a un periodo de fragmentación política en el Imperio romano y consolidó un modelo cada vez más dependiente del ejército

Read more »

Las finanzas de la ONU, en riesgo por las deudas de los países: EE.UU., el que más debeBanderas de países del mundo ante la sede de la ONU en Nueva York

Read more »