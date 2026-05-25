El Giro de Italia 2026: Jonas Vingegaard lidera la clasificación general

El pelotón afronta un importante e imponente bloque montañoso en los Dolomitas con ascensiones como la de Piancavallo o la etapa reina el viernes. El ciclista danés Jonas Vingegaard, del equipo Visma Lease A Bike, con el maillot rosa de líder de la clasificación general, parte como líder con la ‘maglia rosa’ que podría confirmar en las próximas etapas en los Dolomitas.

El pelotón afronta un importante e imponente bloque montañoso en los Dolomitas con ascensiones como la de Piancavallo o la etapa reina el viernes. El ciclista danés Jonas Vingegaard , del equipo Visma Lease A Bike , con el maillot rosa de líder de la clasificación general, parte como líder con la ‘maglia rosa’ que podría confirmar en las próximas etapas en los Dolomitas .

Tras su victoria en la etapa 14, Vingegaard suma tres victorias de etapa en este Giro de Italia y esto le valió arrebatarle la ‘maglia rosa’ al portugués Afonso Eulalio, que había sorprendido a todos como líder en el comienzo de la ronda. El danés ya ha avisado que su plan y objetivo no es ir a la defensiva y luchar por ganar alguna otra etapa: ‘Hay muchas oportunidades en la tercera semana. Elegiremos nuestros días.

No voy a decir qué días serán, pero seguro que no jugaré siempre a la defensiva. Quiero honrar esta carrera. Ahora tengo el maillot rosa y también quiero intentar ganar una etapa con él. Para mí, sería una sensación muy especial’, insistió el ciclista ante los medios de comunicación.

Cabe también tener en cuenta que el danés tiene previsto disputar también el Tour de Francia y por ello debe cuidar su estado de forma: ‘Por eso tampoco quiero ir a por todas las etapas. Creo que estoy en excelente forma. Una gran vuelta de tres semanas siempre puede deparar sorpresas y la carrera no termina hasta que termina. Puede pasar cualquier cosa.

Puedo tener un mal día, puedo caerme, puedo enfermarme. Nunca se sabe lo que puede pasar’, concluyó en la previa de la última semana del Giro.

Seis son las etapas que quedan por disputarse de esta edición del Giro de Italia, que llega a su última semana con Jonas Vingegaard como líder a más de dos minutos de Afonso Eulalio y a más de tres de Felix Gall y Thymen Arensman, una distancia que todavía no es definitiva teniendo en cuenta lo que queda. El pelotón afronta un importante e imponente bloque montañoso en los Dolomitas con ascensiones como la de Piancavallo o la etapa reina el viernes, la número 19, con más de 5.000 metros de desnivel.

Todo ello antes de llegar al final en la ciudad de Roma con poco en juego, solo el coronar el posible sprint o algún maillot como el de puntos. La etapa 16 se desarrollará entre Bellinzona y Carì, de 113 kilómetros en total y un puerto final destacado, en Suiza, con 11,6 kilómetros con 8% de pendiente media.

Una jornada en la que Vingegaard podría distanciar todavía más a sus perseguidores o incluso dejar a algún otro especialista escalador apuntarse una victoria en el Giro de Italia. Las etapas 17 y 18 se antojan las más tranquilas, dentro de lo que cabe, en una semana infernal en montaña.

El miércoles recorren 205 kilómetros entre Cassano d’Adda y Andalo, de media Montañana que podría ser ideal para la fuga, mientras el jueves se podría dar otra vez oportunidad para la fuga o para llegada masiva al sprint en un camino entre Fai della Paganella y Pieve di Soligo, con una pequeña ‘trampa’ como es el Muro di Ca’ del Poggio con una rampa de 1,1 kilómetros al 12% de desnivel. Pero, sin duda, el plato fuerte llega viernes y sábado con la etapa reina, la 19, y la 20, en la que en caso de no estarlo se podría definir del todo la carrera.

En la primera, entre Feltre y Alleghe de 151 kilómetros se incluye un trazado con más de 5.000 metros de desnivel con seis subidas como son Duran, Coi, Forcella Staulanza, el Passo Giau y Falzarego, y con final de rampas de 10% en 5 kilómetros. Por si fuera poco, el sábado con la etapa 20 entre Gemona del Friuli y Piancavallo, de 200 kilómetros, se finaliza con una doble ascensión de este puerto de primera categoría de 15,5 kilómetros al 8% de pendiente.

Las últimas etapas del Giro de Italia 2026 tendrán un horario aproximado de inicio de entre las 12 horas y un final entre las 17:00 y 17:30 horas, todo dependiendo del ritmo de la carrera y de los kilómetros a disputar. En España se podrá seguir en televisión a través de Eurosport, disponible en DAZN, HBO Max o Movistar plus, con conexiones de etapa final en la EITB, en País Vasco





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