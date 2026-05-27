El GCHQ alerta que cerca de 500.000 soldados rusos han muerto en Ucrania desde 2022

La directora de la agencia de inteligencia británica GCHQ, Anne Keast-Butler, reveló en su primer discurso que las bajas rusas ascienden a medio millón de muertos. Además, advirtió sobre la amenaza híbrida de Rusia y China, la importancia de la ciberseguridad y la reducción de la ventaja tecnológica occidental.

La directora del Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno británico ( GCHQ ), Anne Keast-Butler, reveló en su primer discurso tras asumir el cargo que cerca de 500.000 soldados rusos han fallecido desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania en 2022.

Esta estimación, proporcionada por la mayor agencia de inteligencia de Reino Unido, sitúa la pérdida de vidas en el bando ruso en una cifra sin precedentes. Si bien tanto Ucrania como Rusia publican regularmente cifras de bajas enemigas, evitan detallar las propias; el presidente Zelensky informó en febrero que Ucrania había perdido 55.000 soldados desde 2022.

El seguimiento de las bajas rusas lo realizan la BBC, el medio independiente Mediazona y un grupo de voluntarios, manteniendo una lista confirmada de 223.539 nombres de soldados y oficiales fallecidos. Los expertos militares estiman que este registro representa entre el 45% y el 65% del total real, lo que sugiere que la cifra de víctimas podría ser significativamente mayor.

Keast-Butler habló desde Bletchley Park, el histórico sitio de descifrado de códigos de la Segunda Guerra Mundial, y acusó a Rusia de atacar infraestructuras críticas, procesos democráticos, cadenas de suministro y la confianza pública. También advirtió sobre las inversiones rusas y chinas en el espacio, tanto para fines pacíficos como militares, y destacó la labor del GCHQ para repeler ciberataques y contrarrestar saboteajes e intentos de asesinato.

El Kremlin niega estas acusaciones, pero ha sido vinculado al envenenamiento de Alexander Litvinenko en 2006 y al ataque con Novichok contra Sergei Skripal en 2018. Desde la invasión de Ucrania, se acusa a Moscú de librar una guerra híbrida contra Occidente. La directora del GCHQ enfatizó que, mientras el apoyo británico a Ucrania se mantiene firme, Putin está retrocediendo en el campo de batalla.

Un análisis de BBC Verify indica que cientos de buques de la llamada flota fantasma rusa han entrado en aguas británicas tras la amenaza del primer ministro de interceptarlos. China fue calificada como superpotencia científica y tecnológica con capacidades sofisticadas en inteligencia, ciberseguridad y lo militar. Sobre la inteligencia artificial, Keast-Butler advirtió que la ventaja de Reino Unido y sus aliados se está reduciendo.

La ciberseguridad se declaró prioridad fundamental, instando a empresas y a la población a tomar medidas inmediatas, como cambiar contraseñas por claves de acceso y integrar seguridad en nuevas tecnologías y cadenas de suministro. El GCHQ combate redes delictivas que atacan a empresas con phishing y ransomware. La directora concluyó pidiendo que la seguridad cibernética sea diez veces más urgente, desde las salas de juntas hasta los hogares





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