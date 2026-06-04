La inteligencia artificial indica que el actual presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, podría llevarse la victoria en los comicios del club blanco celebrados este domingo 7 de junio.

El ganador de las elecciones del Real Madrid entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme , según la inteligencia artificial, es Florentino Pérez . La IA indica que el actual presidente podría llevarse la victoria en los comicios del club blanco celebrados este domingo 7 de junio.

Se trata de una cita importante, pues hace 20 años que no ocurría. El actual presidente parte como favorito tras más de dos décadas al frente del club blanco y una amplia trayectoria repleta de títulos.

Además, Enrique Riquelme ha aprovechado su aparición en 'El Hormiguero' para explicar cuáles son sus intenciones de cara a la próxima temporada. El alicantino ha asegurado en el programa de Antena 3 que se compromete a hacer frente al pago de la cuota de todos los socios en caso de incumplir alguna de sus promesas.

Sin embargo, la IA considera que el actual presidente conseguirá la victoria debido a la situación actual del equipo, que está en un momento deportivo y económico fuerte. Esto suele favorecer al dirigente en ejercicio.

Además, los cambios solo entran cuando hay una crisis grande o un desgaste y ahora mismo no se ve eso. Desde su punto de vista, Riquelme presenta una alternativa interesante y ambiciosa, pero es el nuevo y Florentino ya ha demostrado que gana y sabe gestionar el club a ese nivel





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