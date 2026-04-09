El futuro del estrecho de Ormuz en entredicho tras el alto el fuego entre EEUU e Irán

A pesar del acuerdo de alto el fuego, la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, vital para el comercio marítimo mundial, sigue siendo incierta debido a tensiones geopolíticas, disputas sobre peajes y la persistencia de ataques en la región. Las declaraciones de Irán sobre el cobro de tasas en criptomonedas y las reacciones internacionales complican aún más la situación.

9 de abril de 2026, El Cairo (EFE).- Un día después del acuerdo de alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán , condicionado a la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, la reanudación del tráfico en esta vía, por donde antes de la guerra circulaba alrededor del 20% del comercio marítimo mundial, sigue siendo incierta.

La comunidad internacional y los mercados reaccionaron con optimismo al anuncio de tregua, esperando el regreso del movimiento para cientos de buques petroleros varados en el Golfo Pérsico tras el inicio de la guerra contra Irán, situación que disparó los precios del crudo y otros productos. Sin embargo, la realidad ha sido muy diferente. Según la empresa de análisis marítimo Kpler, solo cinco buques graneleros transitaron por Ormuz el miércoles, mientras que el día anterior fueron once. Las tensiones geopolíticas persisten, con intercambios de amenazas entre Estados Unidos e Irán, y los devastadores bombardeos de Israel el miércoles, que causaron la muerte de más de 200 personas en Líbano, ensombrecen el futuro del estrecho. Daejin Lee, analista en comercio marítimo, comentó en LinkedIn que, a pesar del acuerdo, los datos preliminares del 9 de abril no muestran una recuperación significativa del tráfico. Lee anticipa que se requerirán varios días más para observar cambios tangibles en los patrones de tráfico, y muchos armadores y fletadores se mantienen cautelosos a la espera de mayor claridad de las autoridades y las aseguradoras.\La situación se complica aún más con la reciente declaración del ministro de Industria de Emiratos Árabes Unidos (EAU) y director ejecutivo de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC), Sultán al Jaber, quien denunció que el estrecho sigue cerrado y exigió su apertura incondicional. Al Jaber estimó que 230 buques cargados de petróleo están listos para zarpar y enfatizó que todas las embarcaciones deben tener libertad de navegación sin restricciones, argumentando que ningún país tiene derecho a determinar quién puede transitar ni bajo qué condiciones. Bruselas se unió a la petición de apertura, instando a Irán a permitir el paso y a Israel a cesar sus ataques en Líbano. La controversia se intensifica con las declaraciones del portavoz del Sindicato de Exportadores de Petróleo, Gas y Productos Petroquímicos de Irán, Hamid Hosseini, quien afirmó que Irán planea cobrar peajes a los buques petroleros que pasen por Ormuz, sujetos a inspecciones, y que estos pagos se realizarán en criptomonedas, principalmente para eludir las sanciones. La Casa Blanca ha tachado de falsas las informaciones iraníes sobre un nuevo cierre del estrecho, pero la propuesta de Irán ha generado alarma en la comunidad internacional. \Según la información divulgada, los operadores de los buques que deseen transitar por Ormuz deben contactar con intermediarios de la Guardia Revolucionaria iraní y presentar información detallada sobre la embarcación, la carga y la tripulación. La tasa de tránsito se estima en alrededor de un dólar por barril para los petroleros, y el pago debe realizarse en yuanes chinos o criptomonedas. Tras la aprobación, el buque recibe un código de autorización e instrucciones de ruta para evitar las minas, aspecto crucial para garantizar un tránsito seguro y por el cual Irán justificaría el cobro de tasas. La Comisión Europea (CE) rechazó cualquier tipo de pago para atravesar Ormuz, reiterando que el derecho a la libre navegación debe ser garantizado en todo momento, de acuerdo con las normas internacionales. La plataforma de mercado de predicciones Polymarket estima en un 25% las posibilidades de apertura de Ormuz a finales de abril, mientras que el volumen de las pujas supera ya los 5,2 millones de dólares, lo que refleja la incertidumbre y la alta importancia del estrecho para la economía global y el suministro energético





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