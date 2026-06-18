El futuro del departamento de policía de Oviedo en peligro por propuesta de reforma de impuestos a la propiedad en Florida

La ciudad de Oviedo, en Florida, enfrenta la posible disolución de su departamento de policía debido a una enmienda electoral que busca aumentar significativamente las exenciones del impuesto a la propiedad, reduciendo así los ingresos municipales que financian servicios esenciales.

Nueva YorkCNN - Oviedo es una localidad residencial donde la mayoría de los habitantes vive, aunque trabaja en otro lugar. Está ubicada en las afueras de Orlando y lleva una década intentando construir una nueva comisaría de policía.

Las ventanas deterioradas de la comisaría, de 36 años de antigüedad, tienen goteras y el espacio es demasiado reducido para la creciente plantilla policial de Oviedo. Oviedo (pronunciado o-VI-do) ha finalizado los planes para construir una moderna comisaría de US$ 18 millones con instalaciones para el entrenamiento de los agentes y espacio para sus perros policiales. Pero puede que la ciudad no necesite una nueva comisaría. Oviedo pronto podría quedarse sin departamento de policía.

Un conductor paga por combustible en una gasolinera GetGo en Columbus, Ohio, el lunes. Artículo relacionado Trump quiere suspender el impuesto federal a la gasolina. Pero no esperes un gran cambio aún si sucediera En noviembre, los votantes de Florida decidirán sobre una enmienda electoral que eliminaría a aproximadamente el 60 % de los residentes de Florida del registro de impuestos sobre la propiedad.

Los impuestos sobre la propiedad generan la mitad de los ingresos de Oviedo, y financian su departamento de policía, bomberos y parques. Si la propuesta electoral se aprueba, la ciudad disolvería el departamento de policía una vez que se agoten los ahorros en un año y transferiría las responsabilidades policiales al condado de Seminole, dijo la alcaldesa de Oviedo, Megan Sladek.

¿Qué clase de tontos seríamos si invirtiéramos en una comisaría cuando no sabemos si podemos permitirnos mantener un departamento de policía? , dijo en una entrevista telefónica con CNN. La comisaría de policía de Oviedo, Florida, el 16 de junio de 2026. Florida es el epicentro de la mayor protesta contra el impuesto a la propiedad en Estados Unidos desde la década de 1970.

Los impuestos sobre terrenos y edificios constituyen la principal fuente de ingresos para la mayoría de los gobiernos locales. Sin embargo, el valor de los bienes raíces ha aumentado casi un 27 % más rápido que la inflación desde 2020, lo que ha avivado la ira de los propietarios por el incremento de sus impuestos sobre la propiedad. Según la Asociación Nacional de Condados, treinta y cuatro estados aprobaron reformas del impuesto a la propiedad entre 2020 y 2025.

Ohio, Indiana y Wyoming aprobaron reducciones de impuestos a la propiedad el año pasado. El gobernador de Texas, Greg Abbott, propuso eliminar el impuesto a la propiedad destinado a la educación para los propietarios de viviendas y utilizar el superávit presupuestario estatal para compensar la falta de fondos. Grupos en Dakota del Norte y Ohio han recolectado firmas para enmiendas electorales estatales que busquen abolir por completo los impuestos a la propiedad.

Estamos presenciando una nueva revuelta contra el impuesto a la propiedad, afirmó Jared Walczak, investigador principal de la Fundación Tributaria, de tendencia conservadora. La derecha populista ha liderado esta iniciativa, contra los conservadores fiscales tradicionales que durante mucho tiempo defendieron los impuestos a la propiedad por su estrecha relación con la toma de decisiones a nivel local.

La rebelión contra el impuesto a la propiedad forma parte de una iniciativa más amplia, tanto de la derecha como de la izquierda, para otorgar exenciones fiscales a las personas mayores, a los trabajadores que dependen de las propinas y al 50 % más pobre de la población del país, con el fin de paliar las presiones del costo de la vida. La enmienda electoral de Florida tendría repercusiones en los gobiernos locales.

Florida no tiene impuesto sobre la renta personal, por lo que los municipios dependen principalmente de los impuestos sobre la propiedad y las ventas para financiar sus servicios. Si bien los impuestos sobre las ventas fluctúan, los impuestos sobre la propiedad estabilizan las arcas locales. La propuesta electoral de Florida aumentaría la exención de impuestos sobre la vivienda principal a US$ 250.000.

Algunas jurisdicciones con problemas de liquidez afirman que la medida limitaría su capacidad para financiar los servicios y responderían con recortes o fusiones. Otros gobiernos locales podrían intentar subsanar el déficit de ingresos aumentando los impuestos a inquilinos, empresas o propietarios de segundas residencias. Sería un efecto dominó desastroso de consecuencias imprevistas y desastrosas, dijo Sladek.

Exención de impuestos sobre la vivienda principal en Florida La legislatura de Florida aprobó recientemente la iniciativa electoral que elevaría de US$ 50.000 a US$ 250.000 la parte del valor de una vivienda principal exenta del impuesto inmobiliario para 2028. La exención aumentaría anualmente al mismo ritmo que la inflació





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