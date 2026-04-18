El futuro del Congreso de la Lengua, en vilo por disputas institucionales

La próxima sede del Congreso Internacional de la Lengua Española, prevista para 2028, se encuentra en una encrucijada debido a las discrepancias entre el Instituto Cervantes y la Real Academia Española, poniendo en riesgo la designación oficial de Panamá, candidata respaldada por las academias del continente.

La sede del próximo Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) sigue en el aire, una situación anómala que contrasta con la tradición de anunciar la próxima ciudad anfitriona al cierre de cada edición. El último congreso, celebrado en Arequipa, Perú, concluyó el 17 de octubre sin que se oficializara la sede del undécimo CILE, previsto para finales de 2028.

Las diferencias surgidas entre los máximos representantes del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, parecen ser el principal obstáculo para desbloquear esta decisión.

Panamá, a través de su Academia de la Lengua, se había postulado formalmente para albergar el evento, contando con el respaldo de las 23 academias de la lengua española agrupadas en la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE). Sin embargo, seis meses después del congreso de Arequipa, la designación oficial aún no se ha producido.

Según fuentes de la RAE, el desencuentro se inició cuando, tras una reunión formal de los directores de las academias, algunos de ellos comunicaron a García Montero que Panamá había sido elegida, provocando una reacción de irritación y presuntos insultos por parte del director del Cervantes hacia algunos de los académicos.

La RAE asegura que Panamá ya había sido sede de un CILE en 2013 y que, en esta ocasión, solo existió una candidatura respaldada por el gobierno panameño, información que, según afirman, conocía el Estado español con anterioridad al congreso de Arequipa, como lo demuestra un cable diplomático enviado por el embajador de España en Panamá al Cervantes y al Ministerio de Exteriores pocos días antes de la cita.

La RAE sugiere que la decisión de no hacer oficial la sede panameña en Arequipa fue para evitar agravar la situación. Posteriormente, la RAE habría comunicado al ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, su lamento por el incidente diplomático generado por García Montero.

A pesar de las tensiones, las mismas fuentes indican que la situación ha mejorado y se espera un pronto anuncio.

Por su parte, Jorge Eduardo Ritter, director de la Academia Panameña de la Lengua, confirma que la candidatura panameña fue presentada un año antes del congreso de Arequipa, en una reunión de ASALE en Quito en 2024, y reiterada en Arequipa con el apoyo explícito de las autoridades panameñas y la unánime aprobación de los directores de las 23 academias. Ritter reconoce que, si bien la aprobación de las academias es fundamental, el acuerdo debe ser formalizado con el visto bueno del Instituto Cervantes, tal como establece un convenio entre ambas instituciones. Enfatiza la importancia de que los desacuerdos personales entre los directores del Cervantes y la RAE no afecten la elección de la sede.

Hasta la fecha, la Academia Panameña de la Lengua no ha recibido notificación sobre cuándo se firmará el acuerdo definitivo, lo que impide iniciar los preparativos logísticos. Es preciso mencionar que en Arequipa también surgió una propuesta alternativa por parte de La Plata, Argentina, pero, según Rafael Oteriño, presidente de la Academia Argentina de Letras, esta candidatura fue impulsada por fuerzas profesionales de la ciudad y carecía del respaldo de los gobiernos regional y nacional argentinos, por lo que no fue considerada.

Los CILE, que comenzaron en Zacatecas, México, en 1997 y se celebran cada tres años, requieren un acuerdo conjunto entre el Cervantes, la RAE y ASALE para la elección de la sede. El país anfitrión asume la mayor parte de los gastos, que en Arequipa superaron los cuatro millones de euros, mientras que el Cervantes cubre los gastos administrativos de la parte española y organiza las actividades culturales, y ASALE y la RAE se encargan del programa académico.

Desde el Cervantes se insiste en que la designación de las sedes es un proceso de consenso que implica la presentación de propuestas a ambas instituciones y al Gobierno de España, una circunstancia que, según el Instituto, no se cumplió en el caso de Panamá, al que acusan de una elección unilateral y de perjudicar las relaciones institucionales y culturales con Panamá al aprovecharse de su presidencia en ASALE





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