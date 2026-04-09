El Futuro de Marc Márquez en MotoGP: ¿Retirada Inminente y el Ascenso de Aldeguer?

Marc Márquez, campeón del mundo de MotoGP, podría estar considerando seriamente su retirada debido a problemas físicos en el hombro derecho. Ducati ya estaría evaluando la posibilidad de reemplazarlo, con Fermín Aldeguer como principal candidato. La incertidumbre rodea el futuro del piloto español y su impacto en la próxima temporada.

El futuro de Marc Márquez en MotoGP se vislumbra incierto, con la posibilidad de un adiós prematuro a la competición. El vigente campeón del mundo, actualmente en su último año de contrato con Ducati , enfrenta la encrucijada de renovar, cambiar de equipo o poner fin a una carrera brillante. La lesión en su hombro derecho ha sido un lastre significativo en las primeras carreras de la temporada, y podría ser un factor determinante en su decisión.

Aunque la determinación final de Márquez aún es desconocida, los rumores sugieren que Ducati ya está explorando posibles sustitutos para la temporada 2027. Jack Appleyard, reconocido reportero de boxes de MotoGP, ha avivado las especulaciones en el podcast de 'Motorsport República', sugiriendo que Márquez podría estar considerando seriamente la retirada al finalizar el año. 'Sinceramente creo que si este hombro no mejora y llegamos a la mitad, a las tres cuartas partes del camino, no creo que sea del todo imposible que Marc diga: 'Vale, al final del año, se acabó. Lo dejo'', comenta Appleyard. Ante esta situación, Ducati no quiere verse sin un piloto oficial de alto calibre y, según informes, ya tiene en mente al posible sucesor del nueve veces campeón del mundo para 2027. Appleyard apunta a Fermín Aldeguer como el candidato ideal para ocupar el lugar de Márquez. 'Está aquí para ganar campeonatos, y Ducati podría ascender fácilmente a Fermín al equipo oficial. Creo que pueden hacerlo si Marc así lo decide. Tienen un reemplazo perfecto', añade el periodista. Aldeguer, en su segunda temporada en MotoGP y compitiendo con Gresini, equipo satélite de Ducati, ha demostrado un rendimiento prometedor, destacando con un octavo puesto en el Mundial de 2025. Por lo tanto, no sería una sorpresa que la marca italiana considere un cambio de equipo y moto para Aldeguer si Márquez decide retirarse. La lesión en el hombro derecho de Márquez se presenta como el principal obstáculo en su camino. Más allá de los resultados obtenidos en las primeras carreras de la temporada, el principal problema que enfrenta el piloto español es la persistencia de las molestias en su hombro derecho. Desde su caída en el GP de Indonesia en octubre de 2025, Márquez no ha logrado recuperar su mejor forma, y su desempeño en pista se ha visto afectado. La falta de recuperación en su hombro, sumada a la posibilidad de no recuperar su fuerza total, podría ser un factor clave en su decisión final. 'Si siente que el hombro nunca va a mejorar, no va a tener la fuerza suficiente, teniendo en cuenta las lesiones de las que se ha recuperado anteriormente… Si siente que este es su límite ahora, y dada su mentalidad, no creo que quiera volver solo para competir al 75% de lo que es capaz de hacer y tal vez ganar alguna que otra carrera', concluye Appleyard, enfatizando la importancia de la condición física de Márquez y su determinación por competir al más alto nivel





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