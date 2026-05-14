El futuro de la guerra: La inteligencia artificial en la transformación del campo de batalla

La guerra se está transformando y se está decidiendo en el terreno de los datos, los algoritmos, los sensores y la capacidad de procesamiento en tiempo real. La inteligencia artificial se ha convertido en un factor determinante en la guerra y parece ser clave en la transformación del campo de batalla.

La guerra del futuro ya no se librará únicamente con carros de combate, cazas o misiles. Se decidirá, cada vez más, en el terreno de los datos, los algoritmos, los sensores y la capacidad de procesamiento en tiempo real , donde la inteligencia artificial se ha convertido en un factor determinante.

La inteligencia artificial no es un multiplicador de fuerza, es una cuestión de supervivencia, afirmó Carlos Javier Frías, jefe de la División de Desarrollo de la Fuerza del Estado Mayor Conjunto de la Defensa (EMAD), al describir la transformación del campo de batalla, especialmente en la guerra de Ucrania. Una visión compartida por Luis Furnells, presidente ejecutivo del Grupo Oesía, y Raül Blanco durante el II Encuentro de Geopolítica organizado por IESE Business School





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