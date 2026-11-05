El frente Bruna trae lluvias y tormentas a Galicia y el oeste peninsular

La borrasca Bruna afecta a la Península con precipitaciones, tormentas en Galicia y nieblas matinales. Analizamos el impacto en Galicia, Andalucía y Canarias con datos detallados.

La Agencia Estatal de Meteorología ha emitido una previsión detallada donde la borrasca Bruna se consolida como el principal motor del cambio meteorológico en la Península Ibérica y sus archipiélagos durante los próximos días. Este sistema frontal, que avanzará desde el oeste hacia el interior, traerá consigo un aumento significativo de la nubosidad y precipitaciones que afectarán principalmente a las regiones occidentales y centrales, marcando un contraste importante con las zonas del este que mantendrán condiciones más estables.

Impacto Inicial y Evolución del Frente

El comienzo de la influencia de este fenómeno se caracteriza por cielos poco nubosos o despejados en la mayoría del territorio, aunque con intervalos nubosos al principio en el Cantábrico, Galicia, depresiones del nordeste y Mediterráneo. Estos primeros nubarrones podrán dejar algún chubasco aislado en puntos de litoral de la fachada oriental, con una mayor probabilidad de ocurrencia en Baleares. Será a partir de la segunda mitad del viernes cuando se acerque un frente asociado directamente a la borrasca Bruna, que dejará precipitaciones localmente con tormenta en Galicia y zonas aledañas. Este escenario podría acabar afectando a otros puntos del extremo oeste peninsular, alterando drásticamente la estabilidad atmosférica inicial.

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Condiciones en Canarias y Zonas Orientales

Mientras el frente avanza hacia la península, las islas Canarias presentan una situación particular con cielos nubosos en las islas occidentales, donde las precipitaciones en La Palma son probables que sean localmente fuertes. En la provincia oriental canaria, el tiempo se mantendrá poco nuboso o con intervalos de nubes altas. De manera paralela, son probables nieblas matinales en regiones del Mediterráneo, Cantábrico, depresiones del nordeste y especialmente en el norte de Galicia, donde es probable que sean densas y persistentes. Estas nieblas pueden volverse más acusadas en entornos de montaña de la Península, reduciendo la visibilidad y afectando a la circulación vial en horas tempranas.

Temperaturas y Fenómenos Extremos

En las mínimas predominarán los descensos en la mitad sureste peninsular y Baleares, mientras se mantienen sin cambios o con ligeros ascensos en el resto del territorio. No obstante, se esperan heladas en las montañas de la mitad norte peninsular y en la meseta Norte, siendo más intensas en zonas de la Cantábrica. Con el paso de los días, las temperaturas máximas descenderán en el tercio nordeste peninsular, con aumentos en Canarias y vertientes atlántica y cantábrica. Las mínimas aumentarán en la mayor parte de la Península, de forma acusada en el cuadrante noroeste donde llegarán a ser notables en amplias zonas, dejando las heladas restringidas principalmente al Pirineo y de forma local a la Ibérica.

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Dinámica del Viento y Previsiones Adicionales

Soplará viento flojo en la Península y Baleares con un predominio de las componentes sur y este, exceptuando al principio en el Mediterráneo donde lo harán las norte y oeste con intervalos moderados de tramontana en Ampurdán. Existe una tendencia a arreciar el viento del este en litorales del Cantábrico y Estrecho, y el de sur en los de Galicia con posibles intervalos fuertes. En Canarias soplará la componente sur, floja al principio arreciando para llegar a intervalos fuertes con rachas muy fuertes en las islas occidentales. El sábado estará marcado por el paso del frente sobre la Península, que dejará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en general débiles en la mayor parte del centro norte y noroeste peninsular.

Consecuencias y Perspectivas a Corto Plazo

Las precipitaciones serán más abundantes e intensas en Galicia donde localmente irán con tormenta, tendiendo a cesar a lo largo del día para abrirse cada vez más claros. En las islas Canarias, un frente acabará dejando cielos nubosos o cubiertos con probables precipitaciones en las islas occidentales, sin descartarlas fuertes y con tormenta en La Palma al final. Es poco probable que las lluvias afecten a la mitad este peninsular salvo algún chubasco aislado en los litorales del nordeste. La situación en Baleares será análoga, con intervalos nubosos y baja probabilidad de chubascos aislados, completando un escenario meteorológico complejo que requiere atención especial en las regiones costeras y de montaña.