El freno a la compraventa no enfría los precios, pero podría hacerlo de cara al año que viene

Los expertos auguran un enfriamiento de las subidas de precios, pero no una caída. La subida de la tasa de esfuerzo ha tocado techo y el comprador no está dispuesto a gastar más. La guerra en Irán podría enfriar el mercado.

El freno a la compraventa del primer trimestre no enfría por ahora los precios, pero podría hacerlo de cara al año que viene; según los expertos, una bajada tan solo se dará si hay inflación.

Pero para quien piensa en comprar, eso no significa que vayan a bajar: los expertos auguran tan solo un enfriamiento de las subidas, que se empieza a reflejar ya en algunas provincias, según las estadísticas de algunos portales inmobiliarios. El dato clave que apuntan los expertos: la subida de la tasa de esfuerzo (los años de renta bruta necesarios para adquirir una vivienda) ha tocado techo y el comprador no está dispuesto a gastar más.

Las subidas del euríbor y la subida de tipos de interés por la guerra en Irán que podría aprobar en unos días el Banco Central Europeo (BCE) también desincentivan la compra y pueden enfriar más el mercado. Aunque la subida de precios de compraventa es una constante desde 2015 en España, es 2025 el año en que se produce un mayor salto: una subida de precios a doble dígito del 12,5% y una tasa de esfuerzo que desde 2024 a 2025 ha pasado de 7 a 8 años, un máximo desde 2011. seguidos hasta este mes de marzo, eso sí, desde cifras récord que llevaron a cerrar 2025 con 700.000 ventas de vivienda por primera vez desde 2008.

La venta de vivienda nueva ha caído más, un 5,6% más en este primer trimestre que en el del pasado año, y ha precipitado una caída general (incluyendo la vivienda usada) del 2,6%. Uno de los primeros economistas en alertar de un cambio de ciclo fue Ángel Talavera, de Oxford Economics, aunque lo hizo apuntando tan solo a un enfriamiento en 2027 y no a una caída de precios.

Y esa ralentización, pronostica, no se verá este año, cuando espera que los precios sigan subiendo a doble dígito.

'Cuando los precios empiezan a subir desacoplados de la subida de rentas, es probable que las compras se frenen', alerta Talavera con precaución. 'A corto plazo, el mercado aún se mueve en cifras muy calientes de precios, no creo que se enfríe rápido y el año puede cerrar de nuevo con un aumento de entre el 10 y el 12% en los precios', augura Talavera, que cree que de cara al año que viene el aumento podría quedarse entre un 3 y un 7%.

El devenir de la guerra puede tener una influencia en las compraventas y en los precios por su impacto en los materiales de construcción y en los tipos de interés a los que prestan los bancos, pero 'tan solo una recesión podría llevarnos a una caída de precios en 2027', sostiene Talavera. Para el economista José García Montalvo, 'los indicadores más claros son los descuentos en vivienda sobre el precio inicial, que están creciendo' y también 'el tiempo que tarda en venderse, que se alarga'.

'Existe una clarísima desaceleración y las visiones de mercado son muy diferentes entre comprador y vendedor. Los precios siguen al alza porque el vendedor no quiere ceder. Pero cuando cede lo hace con unos descuentos ya mayores. Tardará, pero los precios pueden bajar en un acercamiento entre comprador y vendedor', reflexiona.

Las últimas cifras oficiales de precios de compraventa no muestran desde luego una correlación clara entre el freno de compraventas y la caída de precios, que subieron un 7% en marzo respecto a febrero y un 9,7% en comparación con marzo del año pasado, según los notarios. Las cifras del Ministerio de Vivienda muestran una subida anual del 13,9% en el valor tasado de la vivienda libre, que costaría 2.315 euros por metro cuadrado a marzo de 2026 de media en España, esto es, 231.500 euros por una vivienda de 100 metros cuadrados.

Por si fuera poco, las hipotecas para vivienda alcanzaron su cifra récord desde 2010 en marzo, con 46.661 préstamos, encadenando 21 meses de subidas. La subida del euríbor tras la guerra, con un salto del 2,24% en enero a un 2,7% en mayo, podría enfriar este mercado en los próximos meses. Aunque las cifras del Ministerio aún no registran ninguna bajada de precios, sí que lo hacen los datos de los notarios en La Rioja (9,5%) y Navarra (6,8%).

Tambiénempieza a registrar descensos en Aragón, Murcia, Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León, pero estos se miden con respecto a la oferta de venta y sirven solo como termómetro impreciso.

'Si bajan los precios en alguna zona, será en lugares de poca demanda como la España vaciada', opina Montalvo. Para anticipar la correlación entre un enfriamiento de la compraventa y una bajada de precios, el director de coyuntura económica de Funcas, Raymond Torres, observa en la última entrada de su blog los casos de Alemania y Francia.

En el vecino país galo, tras seis bajadas consecutivas y radicales de compraventas trimestrales (a un máximo del 20% menos en el tercer trimestre de 2023), vinieron seis trimestres de leves caídas de precios, de un 4,8% la mayor. En España, una caída mucho más leve de la compraventa en seis trimestres de 2023 no desembocó en una caída de precios





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Compraventa Precios Inflación Euríbor Tipos De Interés Bancos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El Ibex encara los 18.400 puntos con el preacuerdo entre EEUU e IránLas Bolsas europeas cotizan con avances moderados, a la espera de si finalmente se concreta el preacuerdo alcanzado entre EEUU e Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz y...

Read more »

El Ibex encara los 18.400 puntos con el preacuerdo entre EEUU e IránLas Bolsas europeas cotizan con avances moderados, a la espera de si finalmente se concreta el preacuerdo alcanzado entre EEUU e Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz y...

Read more »

La guerra entre Estados Unidos e Irán: el destino del uranio altamente enriquecido de IránLa resolución de la guerra entre Estados Unidos e Irán depende en gran medida del destino de las reservas nucleares de Irán. El uranio altamente enriquecido es un punto de discordia importante, con Irán negándose a entregarlo. Sin embargo, el gobierno de Trump ha sido inconsistente en sus exigencias al respecto.

Read more »

Los psicólogos coinciden: los padres deben implicarse lo menos posible en los deberes de los niñosLa psicóloga Rocío Ramos recomienda limitar las extraescolares y dejar varias tardes libres para reducir el estrés infantil.

Read more »