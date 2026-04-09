El frenazo de Vox: Análisis de su estancamiento en el panorama político español

Un análisis exhaustivo del desempeño electoral de Vox, destacando su estancamiento en Andalucía y el frenazo en su crecimiento en comparación con resultados anteriores. Se examinan las causas de esta tendencia, basadas en datos demoscópicos y encuestas recientes.

Las elecciones autonómicas en Castilla y León marcaron un punto de inflexión para Vox , revelando una compleja paradoja. Aunque el partido logró su mejor resultado histórico en cualquier convocatoria, las expectativas generadas por sus éxitos previos en Extremadura y Aragón no se cumplieron. Este hecho generó interrogantes sobre si se trataba de un simple tropiezo o del inicio de un cambio de tendencia.

Vox, tradicionalmente reacio a reconocer cualquier debilidad y manteniendo un discurso optimista, se enfrenta ahora a datos demoscópicos que sugieren una desaceleración. Este frenazo parece ser especialmente evidente en Andalucía, donde el candidato del PP, Juan Manuel Moreno, ha logrado contener el avance de la ultraderecha, consolidándose como el único barón popular capaz de frenar a Vox en el actual ciclo electoral. Las encuestas, incluyendo el último barómetro del CIS con más de 6.000 entrevistas, revelan una disminución en la intención de voto y la estimación de voto a nivel nacional. Si bien no se habla de un colapso, como ocurrió con otros partidos, la curva ascendente de Vox parece haberse estancado. Las encuestas post-electorales en Castilla y León ya apuntaban a esta desaceleración, y los datos recientes del CIS confirman la tendencia, mostrando una caída en la intención de voto y en la estimación del voto. El estancamiento de Vox se evidencia también en Andalucía, donde las proyecciones de voto indican que el partido se mantiene en niveles similares a los obtenidos en 2022. La fidelidad del voto a Vox en Andalucía es inferior a la registrada en otras regiones, y los movimientos de voto en el espectro de la derecha revelan una mayor transferencia de votos desde Vox hacia el PP. Además, Vox no lidera en intención de voto en ningún grupo de edad en Andalucía, lo que contrasta con su desempeño en otras comunidades. El análisis de los datos sugiere que Vox podría estar enfrentando dificultades para mantener su crecimiento y consolidar su base electoral, especialmente en Andalucía, donde el escenario político es más complejo





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