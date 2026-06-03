El frágil testimonio de la memoria:Cuando un recuerdo decide la libertad

El caso de Charles Don Flores en Texas pone sobre la mesa los debates científicos y legales sobre la fiabilidad de los testimonios oculares. La investigación psicológica cuestiona la precisión de la memoria y exige protocolos más estrictos para evitar condenas injustas.

El gasto sanitario por comunidades: Andalucía y Madrid, a la cola; Euskadi y Asturias, en cabeza. Consulta todos los datos- Las dudas sobre el recuerdo y los métodos para medir aciertos impulsan criterios más exigentes cuando una declaración puede influir en decisiones judiciales graves con efectos duraderos para los acusados.

Recordar una cara puede decidir el destino de una persona. Las identificaciones policiales nacieron para ayudar a testigos y víctimas a señalar a un posible autor entre varias personas o fotografías con rasgos parecidos, de modo que la elección tenga algún valor probatorio. Su organización suele buscar que el azar y que quien dirige el procedimiento influya lo menos posible.

Aunque el cine y las series las han convertido en una imagen muy asociada a Estados Unidos, estos métodos existen en numerosos países y forman parte habitual de investigaciones policiales. El problema aparece cuando una identificación errónea puede llevar a un inocente a prisión. En los casos más graves, un recuerdo equivocado puede contribuir a condenas de enorme dureza e incluso a ejecuciones.

El caso de un antiguo asesinato ocurrido en Texas ha terminado convirtiéndose en uno de los ejemplos más citados dentro de la discusión científica sobre la memoria. Charles Don Flores, condenado a muerte tras un proceso en el que el testimonio de una vecina acabó teniendo un papel decisivo pese a la ausencia de pruebas físicas concluyentes que lo vincularan al crimen, representa ese riesgo.

John Wixted, investigador de la Universidad de California en San Diego, observó durante años que muchos estudios sobre testimonios agrupaban los aciertos y los errores dentro de la misma categoría estadística. Para él, señalar por error a un sospechoso inocente no equivale a escoger a otra persona de la rueda de reconocimiento si el verdadero culpable está presente.

Un planteo que motivó a David Rubin, de la Universidad de Bristol, a replantear la forma de analizar esos resultados mediante un sistema denominado信号 detection theory. El planteamiento era claro: cuando un testigo identifica a alguien con un determinado grado de seguridad, ¿qué probabilidad existe de que esté acertando? Numerosos especialistas defendían que recordar se parece más a reconstruir que a reproducir un hecho pasado. Cada evocación puede alterar el recuerdo original.

Esa idea acabó teniendo una enorme influencia en los tribunales porque obligaba a contemplar los testimonios con cautela. Elizabeth Loftus, investigadora que ya en los años 70 mostró hasta qué punto los recuerdos pueden ser manipulables, reforzó ese criterio. La llegada posterior de las pruebas de ADN reforzó esas dudas. Muchas condenas fueron anuladas cuando los análisis demostraron que los acusados eran inocentes.

En una gran cantidad de esos procesos, las identificaciones erróneas de testigos tuvieron un papel destacado. Gary Wells, psicólogo de la Universidad Estatal de Iowa, también llamó la atención sobre los problemas de las ruedas de reconocimiento. Explicó que los sesgos pueden introducirse durante el procedimiento si quien lo dirige conoce la identidad del sospechoso o si determinadas señales influyen en la decisión del testigo.

Wells defendió además que un reconocimiento fallido no debería interpretarse automáticamente como un fallo sin importancia. El caso de Flores contiene varios de esos elementos. Tras el crimen en 1998, la vecina Jill Barganier describió inicialmente a dos hombres blancos con el pelo largo. Flores era latino y llevaba el cabello corto.

La testigo participó después en una sesión de hipnosis forense, práctica abandonada posteriormente en Texas y en otras jurisdicciones. También rechazó una rueda fotográfica en la que aparecía Flores y colaboró en la elaboración de un retrato que tampoco se parecía a él.

Sin embargo, más de un año después, identificó a Flores en una rueda física. Esa identificación terminó teniendo una posición esencial en la acusación. Los trabajos revisados por Wixted ofrecieron un matiz importante. En determinadas circunstancias, las identificaciones realizadas con mucha seguridad desde el primer momento alcanzaban niveles de acierto cercanos al 97 por ciento.

Eso no convierte cualquier recuerdo en una prueba fiable. Los investigadores subrayan que deben cumplirse condiciones estrictas, como ruedas organizadas mediante procedimientos de doble ciego, fotografías similares entre sí y registro inmediato del nivel de confianza del testigo. La lentitud de la justicia para incorporar estos cambios sigue siendo una de las principales preocupaciones. La American Psychological Association ha señalado durante años los riesgos asociados a las identificaciones erróneas.

Algunos territorios ya han introducido reformas, como protocolos de doble ciego, grabaciones en vídeo y sistemas para registrar de inmediato la seguridad expresada por los testigos. Mientras tanto, Charles Don Flores continúa esperando que el Tribunal Supremo de Estados Unidos acepte revisar una condena que se ha convertido en uno de los casos más citados sobre la fiabilidad de los testimonios: cuándo un recuerdo merece confianza y cuándo puede conducir a un error irreversible





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