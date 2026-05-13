El fondo Partenea compra el 90% de Misterplan, empresa especializada en gestión hotelera

La primera operación del fondo Partenea, dirigido por el exCEO de RCD Espanyol, Getafe y Mallorca, José María Durán, ha sido el lanzamiento en octubre pasado de Misterplan, empresa extremeña con sede en Cáceres y especializada en tecnologías de gestión hotelera. La operación incluye la compra de la filial Redandcom y una inversión estimada en los dos millones de euros en 2022.

El fondo Partenea , diseñado por el exCEO de RCD Espanyol, Getafe y Mallorca, José María Durán, ha llevado a cabo su primera operación al comprar el 90% de Misterplan , una empresa extremeña con sede en Cáceres especializada en tecnologías de gestión hotelera .

Partenea planea expandir su negocio en México y Portugal, además de España, y crecer introduciendo su software en hoteles independientes y familiares, cadenas de tamaño medio, apartamentos turísticos o albergues. El modelo de inversión, part of deal, permite una mayor capacidad de decisión y control a los inversores. Jose María Durán, en su trayectoria como directivo del fútbol, ha lanzado Partenea con su socio Borja Martín Ariza.

El objetivo del fondo es completar una operación cada nueve meses con empresas estables y saneadas con un ebitda entre un millón y diez millones de euros y un valor de empresa entre 10 y 70 millones de euros





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