El fondo de US$ 1.800 millones de Trump para combatir la instrumentalización de la justicia enfrenta fuerte oposición republicana

El fondo de 1.800 millones de dólares propuesto por Trump para compensar a víctimas de persecución judicial está estancado por la oposición de senadores republicanos, que lo consideran un fondo secreto para aliados del presidente.

El fondo de 1.800 millones de dólares propuesto por el presidente Donald Trump para combatir la instrumentalización de la justicia se encuentra actualmente estancado, y algunos aliados instan a la Casa Blanca a desecharlo por completo en medio de una reacción inusualmente intensa por parte de varios senadores republicanos , según fuentes familiarizadas con el asunto.

Está por verse si el presidente aceptará ponerle fin, pero el nivel de oposición, tanto pública como privada, es inusual. Trump ha defendido el fondo y siente que tiene un control absoluto sobre su partido, especialmente después de las recientes primarias en las que sus rivales políticos fueron destituidos de sus cargos en el Capitolio. CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para obtener comentarios.

Los esfuerzos para que la Casa Blanca elimine el proyecto fueron informados por primera vez por The Wall Street Journal. El fondo, creado para resolver una demanda sin precedentes que Trump interpuso contra el Servicio de Impuestos Internos por la divulgación no autorizada de sus declaraciones de impuestos hace años, ha sido polémico desde el principio.

Supuestamente estaba destinado a compensar a quienes consideran haber sido perjudicados por el Departamento de Justicia durante la presidencia de Joe Biden, pero los críticos afirman que se trata de un fondo discrecional para beneficiar a los aliados de Trump. Incluso quienes agredieron a la policía durante los disturbios en el Capitolio el 6 de enero de 2021 pueden optar a las indemnizaciones, si bien el subsecretario de Justicia, Todd Blanche, ha señalado que su conducta será considerada por la comisión de cinco miembros que administra el fondo.

El fondo sufrió dos reveses este viernes en los tribunales. En primer lugar, una jueza federal de Virginia bloqueó temporalmente los planes de la administración y fijó una audiencia para el 12 de junio para escuchar los argumentos sobre si debería prolongar la suspensión.

Luego, otro juez federal que supervisaba la demanda de Trump contra el Servicio de Impuestos Internos le ordenó que respondiera ante el tribunal a las acusaciones de que había cometido fraude, lo que justificaba una investigación sobre posibles irregularidades por parte de ambas partes. Es probable que el fondo siga complicando los debates sobre la legislación relativa a las prioridades inmigratorias del presidente cuando los congresistas regresen al Capitolio la próxima semana.

Los senadores abandonaron Washington la semana pasada para su receso del Día de los Caídos sin tomar ninguna medida respecto a dicha legislación, temiendo que, debido a la controversia en torno al fondo, no lograran reunir los 50 votos necesarios para aprobar un proyecto de ley que proporcionaría decenas de miles de millones de dólares al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. y a la patrulla fronteriza.

Trump había exigido que el paquete llegara a su escritorio antes del 1 de junio. En aquel momento, el líder de la mayoría del Senado, John Thune, declaró que no le habían avisado con antelación sobre el fondo y que le hubiera gustado que lo hicieran. Otros no escatimaron críticas. Así que el máximo responsable de la aplicación de la ley en el país está pidiendo un fondo secreto para pagar a quienes agreden a policías?

Es una completa estupidez, moralmente reprobable; elija usted, declaró el senador republicano Mitch McConnell





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