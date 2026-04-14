El FMI reduce las previsiones de crecimiento global por la guerra y alerta sobre la inflación

El Fondo Monetario Internacional (FMI) rebaja sus perspectivas económicas globales debido al impacto de la guerra, especialmente en las economías emergentes. El organismo prevé una desaceleración del crecimiento y un aumento de la inflación, con escenarios pesimistas que podrían agravar la situación.

El Fondo Monetario Internacional ( FMI ) ha revisado a la baja sus previsiones de crecimiento económico global para 2024, atribuyendo la mayor parte de la desaceleración a la guerra. En su nuevo informe de Perspectiva Económica Global (WEO), el FMI estima que la economía mundial crecerá un 3,1% este año, dos décimas menos de lo que pronosticó en enero.

Esta previsión de referencia, basada en el supuesto de que el conflicto bélico se resuelva a mediados de año, señala un impacto significativo, especialmente en las economías emergentes. El organismo internacional también plantea dos escenarios más pesimistas, uno intermedio donde el crecimiento global se reduciría al 2,5% y otro peor, donde el avance económico se limitaría al 2%, mostrando la vulnerabilidad del sistema económico global ante la inestabilidad geopolítica.

La revisión a la baja del crecimiento es resultado del análisis de diversos factores, incluyendo el aumento de los precios de la energía y los alimentos, el deterioro de las expectativas de inflación y un posible endurecimiento de las condiciones financieras a nivel mundial. El FMI advierte que el conflicto bélico está generando un escenario excepcional, obligando al organismo a presentar una “previsión de referencia” en lugar de su habitual pronóstico base.

El impacto de la guerra se extiende a diferentes regiones, con Oriente Medio y Asia Central siendo las más afectadas. Incluso si el conflicto se resuelve pronto, se espera que estas regiones registren un crecimiento significativamente menor, con contracciones económicas notables en países como Irán, Irak y Catar.

La entidad ha decidido mantener intacta su estimación global para las economías avanzadas, que mantendrían un avance del 1,8% en 2026. No obstante, respecto a la revisión de perspectivas que hizo en enero, reduce en una décima el crecimiento de EEUU (2,3%) y China (4,4%) y en dos el de la eurozona (1,1%).

En el caso de España, el FMI señala que 'seguirá liderando el crecimiento económico entre los principales países de la zona del euro en 2026', con un avance del PIB del 2,1%. A su vez, reduce en tres décimas el crecimiento del conjunto de las economías emergentes y en desarrollo, que se expandirían un 3,9%.

El informe también aborda la inflación, pronosticando un aumento de los precios a nivel mundial. El cierre del estrecho de Ormuz, según el FMI, impulsará una tendencia inflacionaria al alza, con una subida del 4,4% en 2024 y del 3,7% en 2025.

Los escenarios alternativos planteados por el FMI pintan un panorama aún más sombrío. En el escenario intermedio, el crecimiento mundial se desaceleraría al 2,5% y la inflación alcanzaría el 5,4%. En el escenario más desfavorable, caracterizado por precios altos de energía y daños a la infraestructura energética, el crecimiento global se reduciría al 2% y la inflación escalaría al 6%.

El FMI enfatiza que el impacto de la guerra sobre las economías emergentes sería casi el doble que el observado en las economías avanzadas en cualquiera de estos escenarios. Además de los efectos directos de la guerra, el informe del FMI analiza la tendencia hacia la fragmentación geoeconómica, exacerbada por los riesgos geopolíticos y la incertidumbre sobre las políticas arancelarias. También se cuestiona la verdadera penetración de la inteligencia artificial (IA) en la productividad.

Ante este panorama, el FMI insta a las autoridades a tomar medidas para preservar la estabilidad financiera y de precios, proteger a los ciudadanos más vulnerables y fortalecer los colchones presupuestarios. El Ministerio de Economía de España ha valorado positivamente la señalización del FMI sobre el liderazgo económico de España, destacando que el diferencial con los socios europeos sigue siendo amplio a pesar del impacto de la guerra.





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