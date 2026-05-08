El fill, la primera obra de Jon Fosse en un teatro público catalán

En un pueblo casi deshabitado, una pareja de ancianos observa por la ventana cómo las casas permanecen a oscuras. Los jóvenes se han ido y allí todo es vacío. Solo la luz de un vecino y la suya permanecen encendidas. En medio de la noche, la llegada de su hijo, del que hacía tiempo que no sabían nada, irrumpe. Pero el reencuentro, lejos de llenarse de alegría o felicidad, se vuelve tirante y hosco. 'El fill' es una de las obras más accesibles de Jon Fosse, porque plantea una situación muy reconocible, sin renunciar a ninguna de las características que le hacen tan singular. La pieza combina una sensibilidad poética con una comprensión profunda de lo teatral y esta combinación genera obras muy potentes, que destacan porque consiguen poner en escena lo que parece imposible de verbalizar. En su teatro los silencios son casi más importantes que lo que dicen los personajes. Y a la vez, estos se expresan con una prosa altamente poética, muy rítmica, que contribuye de manera decisiva a generar una atmósfera onírica y fascinante.

En un pueblo casi deshabitado, una pareja de ancianos observa por la ventana cómo las casas permanecen a oscuras. Los jóvenes se han ido y allí todo es vacío.

Solo la luz de un vecino y la suya permanecen encendidas. En medio de la noche, la llegada de su hijo, del que hacía tiempo que no sabían nada, irrumpe. Pero el reencuentro, lejos de llenarse de alegría o felicidad, se vuelve tirante y hosco.

'En una especie de reverso oscuro de la parábola del hijo pródigo, lo único que desencadena esta visita inesperada es una tensión insoportable', describe el director de escena Ferran Utzet sobre su propuesta de 'El fill', del noruego Jon Fosse, que dirige del 8 de mayo al 7 de junio en el Teatre Lliure. Poco escenificado en Cataluña, es la primera vez que se representa en la comunidad una obra de este Premio Nobel de Literatura en un teatro público y en catalán.

'El fill' es una de sus obras más accesibles, porque plantea una situación muy reconocible, sin renunciar a ninguna de las características que le hacen tan singular, señala Utzet a El Cultural. Las tribulaciones del joven Werther encarnado por Xabier Anduaga estallan de nuevo en el Lice





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