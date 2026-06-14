En su último ensayo, el filósofo Juan Evaristo Valls Boix explora la idea de perder y su relación con la precariedad laboral y la colonización capitalista del ocio y del tiempo libre. También analiza la transición del FOMO al JOMO y cómo este cambio de sensibilidad social abre un horizonte emancipatorio de rehabilitación del presente.

El filósofo Juan Evaristo Valls Boix busca en su último ensayo una relación entre la modorra del verano y la idea de perder. Según Valls Boix, la pérdida es un concepto que el capitalismo no tolera, y que revela cómo nuestro valor es el éxito y la excelencia.

En su ensayo, Valls Boix explora la idea de perder y su relación con la precariedad laboral y la colonización capitalista del ocio y del tiempo libre. También analiza la transición del FOMO (Fear of Missing Out) al JOMO (Joy of Missing Out) y cómo este cambio de sensibilidad social abre un horizonte emancipatorio de rehabilitación del presente.

Valls Boix sostiene que el fracaso es muy anticapitalista, ya que señala una falla del sistema en dos sentidos: en primer lugar, porque cuando fracasamos y nos desidentificamos con lo que perdemos, aparece el recuerdo de que las cosas pueden ser de otra manera; y en segundo lugar, porque el fracaso estructural que se observa en la depresión señala que las promesas de vida buena que nos trae el capitalismo no son ni las más racionales ni las mejores. Finalmente, Valls Boix analiza la relación entre la pasión por el trabajo y la economía tercializada, y cómo la generación Z rehúye de la idea de que el trabajo dignifica





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