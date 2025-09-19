El Festival de San Sebastián se prepara para su 73ª edición: Angelina Jolie, cine de autor y un firme apoyo al pueblo palestino

El Zinemaldia arranca con la expectación de la presencia de Angelina Jolie y una programación que mezcla cine de autor con figuras populares. El festival reafirma su compromiso con los derechos humanos y condena la situación en Gaza.

A pocas horas del inicio de la 73ª edición del Festival de San Sebastián, una ola de calor atrae a la gente a las playas donostiarras. El domingo, un descenso térmico acompañado de lluvias intensas, casi diluvios, amenaza con afectar las entradas a los hoteles, las alfombras rojas y los paseos para disfrutar de los pintxos.

Sin embargo, estas previsiones no empañan el entusiasmo del director del Zinemaldia, José Luis Rebordinos, quien el miércoles por la tarde confirmó la presencia de Angelina Jolie para la presentación el domingo de Couture, un drama centrado en tres mujeres que se cruzan durante la semana de la moda en París. Resulta interesante cómo la presencia de una estrella puede modificar el análisis de la programación. Mientras Venecia se centra en el espectáculo y la fama, San Sebastián ha buscado un enfoque diferente. “Somos mucho más pequeños. Por supuesto, buscamos el glamour, pero también otro cine de autor, y que esas películas vengan acompañadas de sus creadores”. El fin de semana convergen cineastas de renombre mundial como Joachim Trier, Jafar Panahi, Richard Linklater, Raoul Peck, Agnieszka Holland, Kleber Mendonça Filho, François Ozon y Claire Denis, junto con figuras populares como Harris Dickinson, Paul Dano, Matt Dillon, Elle Fanning, Juliette Binoche, Lali Espósito y la mencionada Jolie. Más adelante en el festival se sumarán Colin Farrell y Jennifer Lawrence. De ahí la importancia de Jolie. “Necesito esa mezcla”, afirma Rebordinos. Existe una clara ambigüedad: muchos de esos cineastas presentan sus trabajos en Perlak, una sección que agrupa importantes títulos de festivales previos. La sección oficial a concurso, donde los certámenes demuestran su valía, en esta 73ª edición ofrece una destacada selección de cine español, tres impactantes y contundentes películas argentinas (afectadas por el gobierno de Milei), varios filmes franceses, alguna sorpresa asiática y dos películas que inician aquí su potencial camino hacia los Oscar: Núremberg, sobre los juicios a los líderes nazis con Russell Crowe (quien no asistirá a San Sebastián) interpretando a Hermann Göring; y Maldita suerte, del alemán Edward Berger —quien el año pasado presentó en este festival Cónclave— con Farrell como un jugador empedernido en Macao. Son películas de cine independiente y producciones de Netflix; Hollywood como tal ha abandonado la playa de la Concha. Todo lo anterior plantea una interrogante. Si en 2024 la película que despertó mayor curiosidad fue Tardes de soledad, de Albert Serra, que finalmente ganó la Concha de Oro, en esta ocasión la pregunta es: ¿qué habrá hecho José Luis Guerín en Historias del buen valle? ¿Retornará el cineasta a la línea de Innisfree, Tren de sombras y En construcción? Donde no habrá sorpresas será en los premios de honor; Jolie no lo recibirá en Donostia, según explica el director del festival, “porque viene con una película a concurso, y nuestro reglamento nos lo impide”, pero sí lo recibirá otra actriz de Hollywood: Jennifer Lawrence. Rebordinos finalizará su mandato en diciembre de 2026, por lo tanto, este es su penúltimo Zinemaldia. “Personalmente, quería entregar premios Donostia a dos creadores españoles. Uno era a la productora Esther García, y eso lo he logrado en esta gala de apertura. El otro... para 2026”. García, de la compañía El Deseo, de los hermanos Almodóvar, es el primer productor, hombre o mujer, en recibir este reconocimiento. “Se lo merece, este comité directivo la admira, y no podíamos planteárselo hasta ahora porque sabíamos que no querría hasta que lo recibiera antes Pedro Almodóvar, hecho evidente y natural”, explica. “Además, hay que pensar en el futuro. ¿Por qué reducir los honores del cine a directores e intérpretes? Pueden ser desde Esther a un compositor o una guionista”. En el caso de Lawrence, con 35 años, el certamen reconoce a una estrella de las nuevas generaciones, ganadora de un premio Oscar. “Nunca me ha llamado tanta gente joven para preguntar cómo ir a la alfombra roja de Lawrence. Y es positivo que comencemos un camino que el siguiente responsable del Zinemaldia, que espero sea mujer, encuentre ya abierto. Otra cosa es si querrá seguirlo o no. E insisto: dime actrices que tengan un currículo como el de Lawrence”. El Zinemaldia es el primer festival de clase A que ha emitido un comunicado claro y firme en apoyo al pueblo palestino en Gaza. En el texto, tras reafirmar la Declaración Universal de los Derechos Humanos como guía, se condenan los ataques del 7 de octubre de 2023 de Hamás, y a continuación se declara: “Hemos considerado necesario manifestar públicamente nuestro rechazo al genocidio, a las masacres inimaginables a las que el Gobierno de Benjamin Netanyahu está sometiendo al pueblo palestino. Se asesina a población civil palestina. Se asesina a niñas y niños. Se asesina a periodistas y a personal humanitario. Se utiliza el hambre como arma. Se impide y obstaculiza el acceso a la ayuda humanitaria. Se fuerzan traslados masivos de población palestina. Se arrasan edificios. Se bombardean hospitales también”.\El festival, además de la celebración cinematográfica, se erige como un espacio donde se debaten temas sociales y políticos de relevancia. La inclusión de un posicionamiento tan contundente respecto al conflicto palestino refleja el compromiso del Zinemaldia con los derechos humanos y su voluntad de alzar la voz ante situaciones de injusticia y sufrimiento. Esta postura resuena con la esencia del festival, que busca no solo celebrar el arte cinematográfico, sino también utilizarlo como una plataforma para el diálogo y la reflexión crítica sobre el mundo que nos rodea. La selección de películas, la presencia de cineastas de renombre y la participación de figuras destacadas del ámbito cultural, convierten al Zinemaldia en un evento de gran trascendencia, capaz de atraer la atención internacional y de influir en el debate público. La edición número 73 promete ser un encuentro inolvidable, donde el cine se fusiona con la cultura, la reflexión y el compromiso social





elpais_cultura / 🏆 10. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Festival De San Sebastián Zinemaldia Angelina Jolie Cine De Autor Palestina

España Últimas Noticias, España Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Angelina Jolie participará en la edición número 73 del Festival de cine de San SebastiánLa actriz estadounidense protagoniza 'Couture' de Alice Winocour e interpreta a una directora a la que diagnostican un cáncer en la Semana de la Moda de París.

Leer más »

Las claves del Festival de San Sebastián en 10 películasEl certamen contará con la presencia de estrellas como Jennifer Lawrence, Colin Farrell o Angelina Jolie

Leer más »

Se abren las apuestas en la 73 edición del Festival de Cine de San SebastiánCuatro películas españolas compiten por la Concha de Oro y otra media docena de títulos engalana la Sección Oficial

Leer más »

Angelina Jolie pone la guinda a un festival de San Sebastián volcado en apoyar al cine español y a GazaLa 73ª edición del Zinemaldia arranca subida a la ola del cine de autor ante la huida de Hollywood a Venecia

Leer más »

¿Qué santo se celebra hoy? Consulta el santoral del viernes 19 de septiembreHoy, viernes 19 de septiembre de 2025, la Iglesia católica celebra en su santoral las festividades de San Jenaro, San Eustoquio, Santa Pomposa, San Arnulfo, San Ciríaco y San...

Leer más »

RTVE refuerza su compromiso con la igualdad en el Festival de San SebastiánEl

Leer más »