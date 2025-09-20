El Festival de San Sebastián: Glamour y Protesta Unen Fuerzas en Apoyo a Palestina

El Festival de Cine de San Sebastián se convirtió en un escenario de protesta y solidaridad, con manifestaciones en apoyo a Palestina y condena a las acciones israelíes. El evento combinó el brillo del cine con un fuerte mensaje político y social.

El Festival de Cine de San Sebastián, conocido por su brillo y glamour, se tiñó este viernes de un marcado acento político y social. Alrededor de 2.000 personas se reunieron en las cercanías del Kursaal, ubicado en el barrio de Gros, junto a la desembocadura del río Urumea, para expresar su solidaridad con el pueblo palestino y denunciar la situación en Gaza.

La protesta, organizada por diversas plataformas solidarias y asociaciones culturales, coincidió con la llegada de actores, directores y personalidades de la industria cinematográfica a la alfombra roja del certamen. Los manifestantes, bajo el lema “Palestina libre”, portaron banderas palestinas, pancartas y carteles con mensajes que exigían el cese de la violencia por parte de Israel. Se escucharon gritos como “Israel boicot, Palestina askatuak” (Palestina libre), “No es una guerra, es un genocidio” y “Netanyahu asesino”, evidenciando la fuerte condena a las acciones israelíes. Este año, el festival se convierte en un epicentro de la voz popular, no solo por la participación de profesionales del cine, sino por la movilización social que se ha dado en torno al evento.\La alfombra roja se transformó en un espacio donde el apoyo a Palestina fue evidente. Casi todos los cineastas posaron con banderas palestinas, y durante la gala, a pesar de estar construida a través del humor, las presentadoras Silvia Abril y Toni Acosta condenaron el “genocidio realizado por Israel en Palestina”. Itziar Ituño, la tercera presentadora, también transmitió el mismo mensaje en euskera, mostrando la universalidad del sentimiento de apoyo. Además, figuras políticas como Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social; Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública; y Ernest Urtasun, ministro de Cultura, mostraron su apoyo utilizando pins y pegatinas con los colores de la bandera de Palestina o la propia enseña. El certamen, que ya en septiembre emitió un comunicado contundente, reiteró su condena a la “sistemática y programada conculcación de derechos humanos, el genocidio que está perpetrando el Gobierno de Netanyahu”. El festival solicitó un alto el fuego inmediato y la liberación de todos los rehenes secuestrados por Hamás, expresando su deseo de una convivencia pacífica futura entre israelíes y palestinos, a través de la fuerza del cine y su influencia.\Juliette Binoche, desde el escenario del Kursaal, se unió a la manifestación de apoyo, expresando su anhelo por la paz en Palestina y solicitando la liberación de los rehenes israelíes. Su discurso, potente y emotivo, resonó en la sala. La inauguración del festival también rindió homenaje a la fallecida Marisa Paredes, actriz que protagoniza el cartel de la 73ª edición. Los hermanos Pedro y Agustín Almodóvar, con pegatinas que simbolizaban la protesta, presentaron el premio Donostia a Esther García, productora de El Deseo. El discurso de Almodóvar cerró con un rotundo apoyo a Palestina libre, mientras que la homenajeada, Marisa Paredes, recordó sus orígenes y la lucha de las mujeres en la industria cinematográfica. Paredes enfatizó la importancia de defender los derechos humanos y luchar contra el genocidio en Gaza, utilizando las películas como herramientas para construir un mundo mejor y más justo. Tras la presentación del jurado, las presentadoras pidieron un aplauso que resonara “hasta en Palestina”, un gesto que simboliza la unidad y el apoyo del festival al pueblo palestino, sellando así una edición marcada por la solidaridad y la reivindicación social





