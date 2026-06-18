El Festival de Podcast FIC lleva el periodismo sonoro a la calle con Carne Cruda, Un tema Al día y De eso no se habla en Rivas-Vaciamadrid

Grabación en vivo y gratuita de tres destacados podcasts en la Plaza de la Constitución de Rivas-Vaciamadrid: Carne Cruda, Un tema Al día y De eso no se habla, con conciertos y presencia de figuras del periodismo y la cultura.

El Festival de Podcast de Rivas-Vaciamadrid , conocido como FIC, lleva el mejor periodismo sonoro a la calle con una jornada gratuita en la Plaza de la Constitución.

Tres referentes del formato podcast protagonizan una tarde para descubrir los entresijos de la actualidad, reflexionar y romper silencios en un gran escenario al aire libre, con acceso libre sin reserva. A las 17:20 h, Carne Cruda arrancará con su estilo combativo y reivindicativo, a cargo de Javier Gallego 'Crudo' y Violeta Muñoz, que convertirán el espacio en un espectáculo en vivo con análisis crítico, acidez y humor.

A las 18:05 h, Un tema Al día, el premiado podcast diario de elDiario.es dirigido por Juanlu Sánchez, explicará en directo cómo se cocinan las claves de la actualidad, con participación de periodistas de la redacción y voces invitadas. Este daily, líder en plataformas como Spotify, Apple Podcast o iVoox con 200.000 suscriptores, ganador del Premio Ondas al Podcast Revelación en 2023, se caracteriza por episodios monotemáticos de 15 minutos con tono cercano y rigor informativo.

A las 18:55 h, De eso no se habla cerrará la velada con su formato documental galardonado, que rompe silencios sobre la historia reciente de España. La narración de Isabel Cadenas Cañón, la música de Sara Muñiz y los visuales de Paula Morais crearán una experiencia única, con un episodio sorpresa que se revelará solo al inicio.

El evento contará con Marc Giró como maestro de ceremonias, conciertos gratuitos de Ariel Rot, La Bien Querida y Jordi Évole con Los Niños Jesús, y la presencia de figuras como Silvia Intxaurrondo, Marta Flich, Andrea Ropero, Ignacio Escolar y Lucía Solla Sobral en los distintos escenarios del FIC





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