El Festival de les Arts de València suspende su segunda jornada por superar los límites de ruido

El festival musical, que congregó a más de 20.000 personas en su primer día, fue interrumpido tras verificarse excesos acústicos por encima de los 80 decibelios permitidos. La organización conocía desde marzo una sentencia y una cláusula contractual que permitían la suspensión si se incumplía la normativa municipal de ruido.

El Festival de les Arts de València fue suspendido en su segunda jornada tras confirmarse excesos en los niveles de ruido durante la primera fecha.

Una sentencia judicial de marzo y una cláusula contractual con la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) ya advertían que, si se superaban los decibelios autorizados en la normativa municipal, el evento podría cancelarse. El sábado 6 de junio, el Ayuntamiento de València envió un requerimiento a la organización tras constatar, mediante mediciones de la Policía Local y Nacional, que se rebasaron los límites permitidos: mientras la norma establece un máximo de 80 decibelios, se registraron picos de hasta 96.

La organización, House of Music Festivals (filial de The Music Republic, participada por KKR), reconoce que vendió miles de entradas sabiendo que la segunda jornada estaba en riesgo si se incumplían los niveles acústicos. En un comunicado, culpó al Ayuntamiento de falta de diálogo y acusó a un reducido grupo de vecinos -46- de promover la denuncia, incluso publicando sus direcciones en redes.

La propia promotora había trasladado previamente otros festivales al estadio de Levante UD tras conocer la sentencia sobre los eventos en CACSA, pero decidió mantener este Festival de les Arts en el recinto. La tensión entre la garantía del descanso vecinal, dictada por la justicia, y la viabilidad económica de megafestivos miles de asistentes queda al descubierto. El contrato con CACSA permitía la suspensión discrecional de la segunda jornada si las autoridades levantaban acta o dictaban medidas por superación acústica.

Pese a las quejas masivas del público por el volumen durante la primera jornada, que obligaron a disculpas de artistas, la organización sostuvo que en pruebas previas confiaba en cumplir la normativa. El caso ilustra los conflictos entre ocio nocturno, normativa ambiental y derechos de residentes en entornos urbanos densos. Ahora, la organización estudia acciones legales y busca nuevas ubicaciones, mientras el consistorio, gobernado por PP y Vox, insiste en que los promotores conocían las reglas.

La suspensión deja a decenas de miles de asistentes sin la segunda jornada, con el consiguiente impacto económico y de reputación para una promotora de alcance internacional





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València suspende el Festival de les Arts por superar los límites de ruidoEl Ayuntamiento de València ha anulado el Festival de les Arts después de que los informes policiales y municipales confirmaran que los niveles de decibelios excedieron ampliamente los máximos permitidos en los tres escenarios, incumpliendo la normativa municipal y una sentencia judicial que protege a los vecinos de la contaminación acústica. La promotora House of Music Festivals SL y la CACSA fueron advertidos de cumplir estrictamente los límites de 85 dB diurnos y 80 dB nocturnos, pero se registraron picos de 96 dB, 91 dB y 88 dB.

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