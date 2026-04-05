El Ferrocarril y la Ira Carlista: Un Enfrentamiento en la España del Siglo XIX

Este artículo explora la violenta oposición de los carlistas al ferrocarril en el siglo XIX, un conflicto que reflejó la lucha por el control político y la visión de la modernidad. Se analiza el odio carlista hacia el tren, sus motivos ideológicos y las dramáticas consecuencias de esta animadversión.

Los trenes, durante muchas décadas, representaron un símbolo inequívoco del progreso humano. La propia construcción de los Estados Unidos como nación está intrínsecamente ligada a la expansión del ferrocarril hacia el Oeste, una epopeya que transformó el paisaje y la sociedad. Igualmente, el nuevo medio de transporte facilitó la conexión entre territorios remotos, como sucedió con el legendario Transiberiano, abriendo nuevas rutas comerciales y culturales.

Desde sus albores, el ferrocarril demostró ser un catalizador para la creación de riqueza y el surgimiento de nuevos negocios, impulsado por una tecnología revolucionaria que acortó drásticamente las distancias y redefinió la concepción del tiempo. Su impacto fue tan profundo que modificó la forma en que las personas vivían, trabajaban y se relacionaban, sentando las bases de la modernidad. Sin embargo, esta transformación no fue recibida universalmente con entusiasmo; para algunos, el avance del ferrocarril representaba una amenaza a valores más tradicionales.\El advenimiento de las locomotoras de vapor y las vías férreas fue acogido con una mezcla de temor y rechazo por ciertos sectores de la sociedad, especialmente aquellos que percibían una intromisión en la sacrosanta naturaleza. Esta resistencia se basaba en la creencia de que el ferrocarril alteraba el equilibrio ecológico y profanaba lugares donde habían pervivido generaciones. La famosa frase de Henry David Thoreau, “No viajamos en el ferrocarril, el ferrocarril viaja sobre nosotros”, captura esta preocupación. Thoreau argumentaba que el tren no solo modificaba la percepción humana del tiempo, sino que también sometía a las personas a un progreso que, en su opinión, se transformaba en una forma de esclavitud, alejándolas de su conexión con el mundo natural. Los carlistas, con su ideología basada en la defensa de la tradición, la religión y la monarquía, compartían esta visión apocalíptica del ferrocarril. Tal vez porque lo veían como un instrumento al servicio de la maquinaria de guerra liberal, o porque simplemente no encajaba con su filosofía de 'Dios, Patria y Rey', expresión de una mística religiosa y conservadora. El odio carlista hacia los trenes alcanzó niveles extremos, llevando a la destrucción de las líneas ferroviarias y a la consideración de los trabajadores ferroviarios como enemigos.\En diciembre de 1874, el general Antonio Lizárraga, jefe militar de las tropas carlistas en la Zona Central y Levante, emitió un bando en Lucena, Córdoba, que ordenaba la interrupción del servicio ferroviario entre Madrid, Valencia, Alicante, Zaragoza y Cartagena. La orden era implacable: “Todos los empleados y dependientes de las vías férreas que fueran encontrados a una legua de una vía serán fusilados irremisiblemente, sin darles más tiempo que una hora para que mueran cristianamente”. Además, extendía la pena al material rodante: “Todos los trenes de mercancías que sean apresados por fuerzas reales serán acto continuo incendiados”. Los trenes de pasajeros también fueron objeto de la ira carlista: sus ocupantes, sin distinción de sexo, debían ser evacuados, trasladados con su equipaje y liberados a dos jornadas de distancia. Una vez vacíos, los trenes serían incendiados. La prosa de Lizárraga equiparaba la vida de los ferroviarios con la de los trenes, cuyo rastro debía ser borrado. Esta pasión destructiva, que superaba incluso la de los sioux en su oposición a las vías férreas, evidencia la profunda animadversión de los carlistas hacia el ferrocarril y su conexión con el bando liberal. El furor destructor de los carlistas fue una respuesta al decreto del general isabelino Francisco Serrano, presidente del Gobierno y líder del bando liberal, quien también había decretado la pena de muerte contra aquellos que dañaran la infraestructura ferroviaria. Tras la derrota carlista, los políticos de la Restauración apostaron por el tren como un elemento clave para la vertebración del territorio, dando origen a la construcción de numerosas estaciones, muchas de ellas en el periodo comprendido entre 1874 y la dictadura de Primo de Rivera. El historiador Gonzalo Percival, en su historia del ferrocarril, relata la violencia carlista, incluyendo la destrucción de estaciones como Irurzun y Beasain, y el corte de la vía entre Vitoria y Bilbao. Unamuno, en 'Paz en la guerra', describe la euforia carlista al destruir los trenes, considerándolos una invención de Lucifer y un signo de la decadencia





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