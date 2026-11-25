El FC Barcelona visita Azerbaiyán para jugar contra el Sabah Bakú. El equipo de Flick necesita vencer para asegurar su clasificación a la siguiente fase de la Champions League.

El FC Barcelona emprende un largo viaje hacia Bakú, Azerbaiyán, con el objetivo claro de consolidar su posición en la clasificación de la fase de liga de la Champions League. Los azulgranas se enfrentan al Sabah Bakú en el Estadio Olímpico, un recinto de gran capacidad que será testigo del primer enfrentamiento directo entre ambos clubes en la historia de esta competición.

Detalles del enfrentamiento y alineaciones

El partido está dirigiado por el colegiado escocés Nick Walsh, quien conduce por primera vez al conjunto blaugrana. La alineación del Sabah Bakú la conforman jugadores como Pokatilov en portería, defendiendo una línea que incluye a Zedadka, Solvet, Erivaldo Almeida y Puchasz, con un mediocampo liderado por Rakhmonaliev y Lepinjica, y una delantera integrada por Severina, Du Queiroz, Nwachukwu y K. Aliyev.

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Por parte del Barcelona, Joan Garcia se ubica entre los palos. La defensa cuenta con Koundé y De Jong, acompañados por Gerard Martín y Balde. En el centro del campo, Pedri y Gavi son las referencias, mientras que el ataque lo forman Adeyemi, Fermín, Gordon y Gabriel Jesus.

Posiciones y análisis táctico del rival

El entrenador del Barcelona, en declaraciones previas, ha elogiado la filosofía de juego del Sabah, destacando su valentía para sacar el balón jugado. Ha señalado que este equipo tiene una estructura atractiva que podría competir en LaLiga, lo que requiere que los azulgranas salgan con la actitud e intensidad adecuadas para controlar el ritmo del encuentro.

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El Sabah ocupa la trigésimo primera posición con tres puntos, tras una victoria y tres derrotas. En sus trece encuentros europeos en casa, han logrado ocho victorias y cinco derrotas, sin registrar empates. Además, nunca han terminado sin marcar gol en sus 26 compromisos UEFA, lo que indica una tendencia a partidos abiertos y peligrosos ante su afición.

Impacto en la clasificación y contexto histórico

Con nueve puntos, el Barcelona busca afianzarse en el top-8 para acceder a los octavos de final. Una victoria permitiría al equipo alemán sumar doce puntos y cerrar muy cerca el objetivo de clasificarse. Este desplazamiento representa el viaje más largo en Europa para los azulgranas, que buscan hacer valer su superioridad técnica frente a un rival que debutó en competiciones europeas en la temporada 2023-24.

El contexto del encuentro incluye conexiones interesantes, como la presencia de Tymoteusz Puchacz, lateral del Sabah, quien coincidió con Wojciech Szczesny en la selección polaca hasta marzo de 2024. Además, dos futbolistas formados en La Masia, Cristian Ceballos y Juan Cámara, han pasado por el equipo azerbaiyano, fundado en 2017.

Figuras clave y proyección futura

Pedri cumple 24 años este miércoles 24, pudiendo celebrar la efeméride en Bakú como principal referente del mediocampo. Por su parte, el extremo inglés Gordon es el único jugador de la plantilla actual con experiencia reciente en Azerbaiyán, donde anotó cuatro goles con el Newcastle en la temporada anterior. Ahora vuelve con el Barcelona ante la ausencia de Lamine Yamal y Raphinha.

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A pesar de su rendimiento ofensivo, el Barcelona ha encajado al menos un gol en sus últimas doce salidas de Champions. El técnico Ronald Koeman, aunque mencionado en el análisis del rival, es sustituido en la información actual por la dirección de Flick, quien busca corregir esta debilidad defensiva en el Estadio Olímpico de Bakú, sede de la Eurocopa de 2021, para evitar complicaciones en su camino hacia la siguiente fase.