El FBI Ofrece Recompensa por Hallazgo de Restos de Ana María Henao, Desaparecida en Madrid

El FBI ofrece una recompensa de 25.000 dólares por información que conduzca al hallazgo de los restos de Ana María Henao, desaparecida en Madrid en 2024 y presuntamente asesinada por su exmarido, quien se suicidó en prisión. La búsqueda se centra en el paradero del cuerpo y en esclarecer los detalles de su desaparición.

El FBI ofrece una recompensa de hasta 25.000 dólares por información que conduzca al hallazgo de los restos mortales de Ana María Henao , la mujer que desapareció el 2 de febrero de 2024 en Madrid . El caso, envuelto en misterio y sospechas de asesinato, apunta a su exmarido, David Knezevich , quien se quitó la vida en prisión en Estados Unidos mientras esperaba juicio.

La búsqueda del cuerpo de Ana María ha sido una prioridad para las autoridades, y esta recompensa es un intento más de cerrar el caso y dar paz a su familia. Ana María, de 40 años, fue vista por última vez la noche del 2 de febrero, un día que marcó el inicio de una angustiosa búsqueda que aún no ha concluido. Amigas de Ana María reportaron que la última vez que la vieron fue cerca de su apartamento en Madrid, alrededor de las 10 de la noche. Los hechos que siguieron son difusos, pero se sabe que esa misma madrugada las cámaras del telefonillo y de seguridad del edificio fueron tapadas con pintura en aerosol negra, un detalle que para muchos fue intencionado. Según declaró el hermano de Ana María, Felipe Henao, a los medios, la acción fue ejecutada por una persona con un casco negro, lo que sugiere una premeditación. La portera del edificio, con más de ocho años de experiencia, relató que nunca antes había presenciado algo similar. Estas acciones despertaron sospechas y alimentaron el temor de que algo grave le hubiera ocurrido a Ana María, justo antes de su desaparición, sumado a los misteriosos mensajes enviados desde su teléfono. Los mensajes que Ana María envió a una amiga poco antes de desaparecer también arrojan dudas. En uno de ellos, Ana María escribía: 'Conocí a una persona maravillosa. Tiene una casa de recreo a unas dos horas de Madrid. Ahora nos vamos y pasaré unos días allí. Aunque apenas hay señal. Te marco cuando vuelva'. Sin embargo, otro mensaje idéntico fue enviado tres horas más tarde a otra amiga. Esta incoherencia en el tiempo y el lugar, junto con la forma de redactar los mensajes, que el hermano de Ana María describió como formal y poco natural, han generado incertidumbre sobre las circunstancias que rodearon su desaparición. El principal sospechoso, David Knezevich, exmarido de Ana María, fue detenido en Estados Unidos. Según las investigaciones, Knezevich alquiló un coche en Serbia y lo condujo a Madrid, cruzando varias fronteras. El análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad y el posicionamiento del teléfono del sospechoso situaron el coche en el número 67 de la calle Francisco de Silvela, cerca del apartamento de Ana María. La policía cree que Knezevich entró y salió del edificio cargando una maleta, presuntamente con el cuerpo de su exesposa. El recorrido del vehículo, registrado por las cámaras de tráfico, continuó por diferentes autopistas y carreteras, pasando por varias ciudades españolas, antes de salir del país. La búsqueda se ha centrado en varias áreas, incluyendo la zona de Zaragoza, sin resultados hasta el momento. David Knezevich se suicidó en una cárcel de Miami en abril de 2025 mientras esperaba juicio por el secuestro y desaparición de Ana María, dejando el caso sin resolver y el paradero de los restos de Ana María desconocido. La Oficina Federal de Prisiones confirmó su muerte por suicidio. El FBI, en un esfuerzo por cerrar el caso y dar respuesta a la familia, ahora solicita la colaboración ciudadana para encontrar los restos mortales de Ana María Henao





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