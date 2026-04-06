El Fútbol y el Odio: Un Análisis del Comportamiento en Cornellá

Un análisis profundo sobre las manifestaciones de odio en el fútbol, con especial énfasis en el comportamiento de la afición durante el partido España/Egipto en Cornellá, y su relación con el contexto político y social. Se examina la paradoja de la presencia de racismo y xenofobia en una sociedad mayoritariamente progresista, y se contrasta con incidentes en otras localidades.

La actitud de una parte de la afición presente en Cornellá durante el partido de fútbol España /Egipto merece el más absoluto rechazo. Es curioso que, en las elecciones generales de 2023 celebradas en Cornellá , el PSC junto a SUMAR-ECP y ERC consiguieran un 71,39% de los votos, en contraste con el PP y VOX, que solo obtuvieron un 22,2%. En las autonómicas de 2024, la coalición PSC, más EN COMUN/SUMAR, más ERC, alcanzó el 62,47%, mientras que PP y VOX se quedaron en un 22,69%.

La asistencia directa al partido fue de 38.925 personas, considerando que el censo electoral de Cornellá es de 63.000 habitantes y la participación en las autonómicas de 2024 fue del 57%, lo que se traduce en 36.231 votantes. Desde la falta de educación hasta el odio más visceral, cualquier calificación resulta válida para describir estas manifestaciones. ¿Ejerce el fútbol un efecto llamada para racistas, xenófobos, fascistas...? Ciertamente, no todos los asistentes a este encuentro eran residentes de Cornellá, y tampoco todos los cornellanenses presentes participaron en este lamentable espectáculo. Sería una injusticia generalizar y tildar a los habitantes de Cornellá de racistas e islamófobos. Sabemos que las estadísticas pueden ser engañosas y que es peligroso extrapolarlas, ya que sería como mezclar cosas completamente diferentes. Sin embargo, resulta llamativo que en una sociedad mayoritariamente progresista se produzcan manifestaciones de esta naturaleza. Por lo tanto, es imprescindible analizar este fenómeno racista desde una perspectiva diferente, un fenómeno que, paradójicamente, encuentra en el fútbol un caldo de cultivo propicio, ya que es menos común observar este tipo de expresiones en otros deportes. A diferencia de los incidentes ocurridos en Torre-Pacheco a mediados de julio de 2025, donde individuos de origen marroquí (aproximadamente el 30% de la población) fueron agredidos y algunos de sus negocios atacados, en esa localidad, la suma de votos de PP y VOX alcanzó el 70,5% en las últimas elecciones generales. Con esto no se pretende demonizar a los habitantes de Torre-Pacheco, pero sí se evidencia que, en una comunidad con esa orientación ideológica, cualquier incidente puede desencadenar una explosión de odio con mayor facilidad. Asistimos a manifestaciones de odio dirigidas hacia futbolistas negros casi cada domingo, en numerosos estadios, en las redes sociales y, lamentablemente, en el silencio cómplice de instituciones y líderes políticos. Existen futbolistas que exhiben actitudes de rechazo a la democracia, como la negativa de un jugador de la selección nacional a saludar al presidente del Gobierno, una postura que podría interpretarse como discrepancia ideológica, especialmente cuando el presidente recorría el campo saludando individualmente a los jugadores por un logro deportivo de la selección. Además, se observa falta de solidaridad entre jugadores de la selección nacional de fútbol, como en el caso del escándalo de acoso de Rubiales a una jugadora de la selección femenina, o el apoyo de algunos miembros del organigrama técnico de la RFEF a Rubiales. Todo esto genera, inevitablemente, un efecto llamada al machismo, el racismo y el odio, promoviendo tanto violencia física como psicológica





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