El fútbol lamenta la muerte de Jesús de Miguel por conmoción cardíaca

El futbolista del CD Tenerife, Jesús de Miguel, falleció a los 30 años tras un impacto en el pecho durante el partido contra el Andorra. La causa médica apunta a una conmoción cardíaca.

El mundo del fútbol español ha quedado conmocionado tras el fallecimiento del futbolista madrileño Jesús de Miguel, de 30 años, ocurrido este martes a primera hora de la mañana. El jugador del Club Deportivo Tenerife perdió la vida en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, centro sanitario al que fue trasladado de urgencia tras recibir un fuerte golpe en el pecho durante un balón dividido en el partido disputado el lunes en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

Causa médica y contexto del golpe fatal

Las investigaciones médicas y las declaraciones de expertos apuntan con claridad hacia una causa específica para el desenlace trágico. Laura Osuna, experta en la materia, ha explicado que todo indica que Jesús de Miguel sufrió una conmoción cardíaca, conocida médicamente como commotio cordis. Esta condición ocurre cuando un impacto contundente y repentino en el pecho, sin lesiones estructurales graves, altera el ritmo eléctrico del corazón, provocando una parada cardíaca repentina en el atleta.

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El incidente se produjo en el encuentro entre el CD Tenerife y el Andorra, específicamente en un momento crítico del partido donde ambos contendientes disputaron un balón aéreo. El portero del conjunto andorrino, Jesús Lazaro Owono, fue el jugador implicado en el choque directo. A pesar de la gravedad del golpe, la situación se complica por el hecho de que el futbolista ecuatoguineano ya había sido expulsado en la recta final del encuentro por haber impactado de manera brusca sobre el jugador del Tenerife.

Posibles sanciones deportivas por la acción

Ante la gravedad de las consecuencias, el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) está evaluando las acciones que llevaron al fatal desenlace. La federación podría aplicar el artículo 102 de sus normativas, el cual se refiere a las sanciones derivadas de producciones violentas hacia un adversario. Este artículo establece que si el hecho violento origina consecuencias dañosas o lesivas consideradas graves, la sanción puede oscilar entre la suspensión de cuatro a doce partidos.

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La aplicación de esta norma depende de que la RFEF determine si la acción de Jesús Owono, quien ya recibió una expulsión, constituye una falta de mayor entidad o una conducta violenta no intencional pero letal. La investigación se centrará en los detalles técnicos del golpe y la inactividad médica posterior, aunque el tiempo de espera para una resolución definitiva sobre la suspensión deportiva es incierto en este momento.

Reacciones institucionales y apoyo al portero

La Federación Ecuatoguineana de Fútbol (FEGUIFUT), bajo la presidencia de Venancio Tomás Ndong Micha, ha emitido un comunicado oficial lleno de dolor y solidaridad. Ndong Micha ha expresado su profunda conmoción ante el fallecimiento de Jesús de Miguel, dirigiendo sus más sinceras condolencias a la familia, compañeros, cuerpo técnico y afición del Club Deportivo Tenerife, a quienes describe como atravesando horas de una tristeza indescriptible.

El presidente de la FEGUIFUT ha hecho un énfasis especial en el bienestar mental y emocional de Jesús Owono. Ha señalado que el portero, considerado un protagonista involuntario de este lance fatal, está viviendo la situación con una profunda aflicción y desconsuelo. La federación ha ofrecido todo su respaldo humano y profesional al jugador, conscientes de la dureza de un suceso que nadie desea presenciar en el deporte.

Impacto global y mensajes de apoyo

La noticia ha trascendido las fronteras del fútbol nacional, generando unaola de condolencias en todo el mundo deportivo. Figuras de alto perfil, como el futbolista del FC Barcelona Raphinha, han expresado su tristeza, calificando lo sucedido como algo muy complicado y triste. Además, Faustino Afonso, miembro del equipo médico del CD Tenerife, ha reiterado la trágica paradoja de que un chico de 30 años no debería morir jugando al fútbol, subrayando el impacto emocional en el personal sanitario y deportivo.

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La comunidad futbolística se une ahora en un duelo compartido, mientras las familias de los involucrados buscan consuelo. La muerte de Jesús de Miguel no solo representa una pérdida humana irreparable, sino que también obliga a reflexionar sobre la seguridad de los jugadores en las disputas aéreas y los protocolos médicos inmediatos en los estadios. El legado del futbolista madrileño quedará grabado en la memoria de sus colegas y admiradores, quienes honran su memoria durante este periodo de luto.