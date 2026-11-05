El fútbol español se une en el duelo por el fallecimiento de Jesús de Miguel

La Comunidad del fútbol, incluyendo a Florentino Pérez y el Tenerife, rindió homenaje a Jesús de Miguel en Navahermosa, Toledo, tras su trágica muerte.

La localidad toledana de Navahermosa se ha transformado en el epicentro de un duelo colectivo de dimensión nacional este jueves, al recibir a cientos de personas que acudieron a despedir al futbolista Jesús de Miguel. El delantero del Club Deportivo Tenerife falleció trágicamente después de caer desde un edificio de su vivienda, un evento que ha conmocionado profundamente al mundo del deporte y a sus seres queridos.

Desde las primeras horas de la mañana, las calles de Navahermosa, lugar de origen de los padres y abuelos del jugador, se llenaron de vecinos y allegados que deseaban pagar su último homenaje. La familia de Jesús de Miguel, encabezada por su esposa María, sus padres y su hermana, fue arropada en los momentos más difíciles por una muestra masiva de solidaridad que trascendió las fronteras del ámbito local.

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Presidencias del deporte en el Tanatorio

La alta dirigencia del fútbol español estuvo presente en la capilla ardiente instalada en el tanatorio municipal, confirmando la gravedad del suceso a nivel institucional. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, asistió al funeral junto al exfutbolista blanco Rubén de la Red. También se dio cita en el acto Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado y máximo accionista del Atlético de Madrid, demostrando la unidad de la élite del deporte.

El Club Deportivo Tenerife, equipo actual del jugador, envió a toda su plantilla bajo la dirección de su entrenador Álvaro Cervera. Los jugadores, el cuerpo técnico y la directiva tinerfeña, que ya habían rendido diversos homenajes a Jesús de Miguel en los días anteriores, acudieron para expresar su más sentido pésame y acompañar a la familia en el tránsito final.

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Posiciones y condolencias institucionales

La Asociación Española de Futbolistas (AFE) tuvo una representación destacada a través de su presidente, David Aganzo, quien asistió visiblemente emocionado al evento. Aganzo aprovechó su presencia para reiterar la decisión de suspender la jornada de competición, un paso simbólico pero necesario para permitir que el gremio procesara la tragedia. Asimismo, resaltó que Jesús de Miguel estaba cumpliendo su sueño al jugar en la Segunda División y formaba parte de la junta directiva de la asociación.

Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), también expresó sus condolencias oficiales a la familia. El máximo representante del fútbol español instó a la comunidad deportiva a trabajar en la prevención y a mantenerse unida en torno al duelo. Junto a Louzán, el seleccionador nacional Luis de la Fuente y el exseleccionador José Antonio Camacho completaron el cuadro de figuras políticas del deporte en la localidad toledana.

Despedida popular y recorrido fúnebre

El acto religioso tuvo lugar en la Iglesia parroquial de San Miguel Arcángel, hacia donde se dirigió el cortejo fúnebre tras el velatorio. Centenares de personas acompañaron al coche fúnebre por las calles de Navahermosa, creando un largo séquito de dolor y respeto. Las decenas de coronas de flores que se depositaron en la salida de la iglesia testimonian la gran cantidad de organizaciones y particulares que quisieron rendir su tributo final.

Antes del entierro, Manuel Hernández, representante del futbolista, leyó un comunicado en nombre de la familia que agradecía las innumerables muestras de cariño recibidas. Los familiares solicitaron vivir el duelo con la tranquilidad necesaria y reiteraron su gratitud a todos aquellos que quisieron, recordaron y acompañaron a Jesús de Miguel. El acto culminó con el sepelio, cerrando un ciclo de dolor compartido por toda la afición tinerfeña y nacional.