El fútbol, el tenis y la Fórmula 1 impulsan el turismo en España

El turismo en España está experimentando un crecimiento significativo, con un aumento del 14% en las reservas para el verano. El país ofrece una excelente relación calidad-precio y una gran diversidad de destinos.

El fútbol, el tenis y la Fórmula 1 son los principales motores para viajar a España . El país ofrece seguridad, estabilidad, conectividad, diversidad de destinos, clima y una excelente relación calidad-precio.

Según Destinia, España se posiciona como uno de los destinos con mayor aumento de reservas para el inminente verano, con un crecimiento del 14% respecto a 2025. Su CEO, Ricardo Fernández, explica que España reúne varios elementos diferenciales que tienen mucho peso en la decisión de viaje, como la seguridad y la estabilidad, la conectividad aérea, la diversidad de destinos, el clima y la oferta gastronómica.

El precio medio de las reservas en España para verano crece un 4%, muy por debajo de otros incrementos en determinados destinos internacionales. Esto hace que muchos viajeros perciban España como un destino fiable, competitivo y con buena previsibilidad de gasto. El mercado doméstico también está mostrando una evolución muy positiva, con un segmento vacacional que continúa muy fuerte y una evolución positiva del turismo cultural, gastronómico y prémium.

Además, se está viendo un creciente interés por destinos menos masificados y experiencias más vinculadas al patrimonio, la naturaleza y el bienestar. España está viviendo un momento extraordinario, especialmente como destino de turismo experiencial y de lujo. La situación internacional está jugando a favor de países percibidos como seguros. Estamos viendo como muchos viajeros internacionales priorizan lugares con identidad, gastronomía, cultura y tranquilidad





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