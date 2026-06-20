El fútbol, el empate y la quimera de la justicia

Este artículo analiza el significado del empate en el fútbol a través de una metáfora cultural y lo contrasta con la justicia en los sistemas legales, criticando la mercantilización del deporte y la insuficiencia de la simple equivalencia para alcanzar la justicia.

El presente texto reflexiona sobre el concepto del empate en el fútbol y su relación con la justicia, tomando como punto de partida una anécdota sobre una comunidad africana que jugaba partidos hasta que se producía un empate como forma de alcanzar la paz.

Se contrasta esta visión idealizada con la realidad del fútbol moderno, contaminado por intereses comerciales y políticas de poder, encarnadas en figuras como Gianni Infantino. La reflexión se extiende al ámbito jurídico, donde el empate o la equivalencia de daños, como en la ley del talión, se muestra insuficiente para alcanzar una verdadera justicia.

El autor cuestiona la posibilidad de un deporte puro y una sociedad basada en el empate, señalando que en ciertos ámbitos, como los tribunales, el equilibrio no equivale a justicia. Finalmente, se subraya que la pasión por el juego y la búsqueda de excelencia pueden subsistir al margen del resultado, pero el contexto global tiende a distorsionar esos valores





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