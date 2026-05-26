El portavoz de Zapatero, Luis Arroyo, defiende la inocencia del expresidente y cuestiona la condena de Álvaro García Ortiz. César Antonio Molina, exministro de Cultura, habla sobre sus ideas políticas y su relación con Zapatero.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se enfrenta a un escándalo después de que se descubrieron joyas de valor en su despacho. El portavoz del expresidente, Luis Arroyo, ha defendido la inocencia de Zapatero y ha cuestionado la condena de Álvaro García Ortiz, exfiscal General del Estado, por revelación de secretos.

Mientras tanto, César Antonio Molina, exministro de Cultura, ha hablado sobre sus ideas políticas y su relación con Zapatero. El escándalo ha generado un gran interés en la opinión pública, con muchos ciudadanos expresando su sorpresa y preocupación por la situación. En este contexto, hemos hablado con Nati de las Casas, la quinta mujer que conquistó a Espartaco Santoni, quien ha compartido su perspectiva sobre la situación y su relación con Zapatero.

A continuación, se presentan algunos de los detalles más relevantes del escándalo y la reacción de los ciudadanos





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