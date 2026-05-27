El expresidente iraní Mahmoud Ahmadineyad se encuentra en una situación delicada después de que se informara sobre un supuesto plan para devolverlo al poder. La noticia fue recibida con escepticismo por analistas estadounidenses e israelíes, quienes se preguntan por qué cualquiera de los dos países consideraría trabajar con alguien asociado desde hace tiempo a una retórica extremadamente antiisraelí.

El expresidente iraní Mahmoud Ahmadineyad , conocido por sus declaraciones antiisraelíes, se encuentra en una situación delicada después de que se informara sobre un supuesto plan para devolverlo al poder.

Según un informe, Estados Unidos e Israel habían considerado un escenario en el que Ahmadineyad podría romper con el estamento de seguridad iraní y emerger como un posible líder futuro. Sin embargo, el plan fracasó, ya que Ahmadineyad supuestamente habría resultado herido en un ataque para liberarlo de su arresto domiciliario al comienzo de la guerra.

La noticia fue recibida con escepticismo por analistas estadounidenses e israelíes, quienes se preguntan por qué cualquiera de los dos países consideraría trabajar con alguien asociado desde hace tiempo a una retórica extremadamente antiisraelí. A pesar de las declaraciones de Ahmadineyad sobre Israel y Estados Unidos, algunos analistas han sugerido que su imagen puede ser más compleja de lo que parece.

En los últimos años, Ahmadineyad ha modificado su imagen internacional, tuiteando en inglés, felicitando al equipo de fútbol americano de la Universidad de Míchigan y citando al legendario rapero estadounidense Tupac Shakur. Aunque algunos expertos han cuestionado la seriedad del plan para devolver a Ahmadineyad al poder, otros han sugerido que su imagen puede ser más moderada de lo que se cree. En cualquier caso, la situación de Ahmadineyad sigue siendo delicada, y es difícil predecir qué pasará a continuación





bbcmundo / 🏆 23. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mahmoud Ahmadineyad Irán Israel Estados Unidos Política

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CCOO y UGT reclaman al Gobierno una revisión semestral del salario mínimoLos sindicatos apuntan que la subida aprobada del SMI para este año era del 3,1%, pero la inflación se sitúa ya una décima por delante.

Read more »

Feijóo cree que el caso Plus Ultra sitúa a España en el 'centro de la corrupción mundial' y critica la inacción de los sociosAnte los nuevos indicios que se han conocido contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la investigación del caso Plus Ultra, el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, ha advertido a los socios de Pedro Sánchez, que están manteniendo el Ejecutivo 'más sucio de la democracia española', una posición que no es coherente, ha...

Read more »

La Generalitat de Salvador Illa sitúa el 'despliegue total' de la Hacienda propia en 2029La Generalitat dio este martes el pistoletazo de salida a la Hacienda propia, una de las demandas históricas del nacionalismo que ERC arrancó en verano de 2024 a los socialistas...

Read more »

La Generalitat de Salvador Illa sitúa el 'despliegue total' de la Hacienda propia en 2029La Generalitat dio este martes el pistoletazo de salida a la Hacienda propia, una de las demandas históricas del nacionalismo que ERC arrancó en verano de 2024 a los socialistas...

Read more »