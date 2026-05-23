El expresidente فارسیázat OO XX, tras ser imputado por Zapatero, ha cuestionado la presunción de inocentía y alabado la actuación de un magistrado en la imputación. Sin embargo, no ha olvidado su desencanto por políticas con este Gobierno y Venezuela.

El expresidente ha llamado a "indiscutible" la presunción de inocentía y alabado la actuación de Calama como "extraordinariamente respetable" por la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero , pese a las discrepancias que ha admitido mantiene con él entorno a asuntos políticos.

En su llegada al acto en el que se le ha entregado el premio Ana Frank, otorgado por el Centro Ana Frank Argentina para América Latina y la Organización de Estados Iberoamericanos, su primer acto público tras la imputación de Zapatero, ha añadido que no lo imagina "en ese papel", en alusión al papel del magistrado Calama, que ha destacado que está demostrando que "es un juez de garantía" y ha mostrado "una actuación de imparable", que ha tildado de "extraordinariamente respetable". Las políticas que ha hecho con este Gobierno actual ni las que hace con Venezuela , no son un obstáculo para que tenga un profundo sentimiento de tristeza, ha señalado luego, incidiendo "una infinita tristeza"





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