El Exorcista: La Verdadera Historia Detrás del Clásico del Terror

Descubre la historia real que inspiró la icónica película de terror El Exorcista. Explora el caso de posesión demoníaca de Roland Roe, los exorcismos realizados y la vida posterior del protagonista.

En la lista de las películas de terror más recordadas de la historia del cine, El exorcista (1973) ocupa un lugar destacado. Dirigida por William Friedkin, la película causó un gran impacto en su época, tanto entre el público como entre la crítica. Recibió diez nominaciones a los premios Oscar, incluyendo la de Mejor Película. El filme adaptaba la novela de William Peter Blatty, publicada un par de años antes.

La trama se centra en Regan, una niña de 12 años que empieza a mostrar comportamientos extraños y perturbadores, sin que los médicos puedan diagnosticarla. Su madre busca ayuda en dos sacerdotes, quienes determinan que la niña sufre una posesión demoníaca e intentan liberarla mediante un exorcismo. Lo que muchos desconocen es que Blatty se inspiró en un caso real para escribir la historia, un supuesto exorcismo ocurrido en 1949, reportado por The Washington Post.

El caso real involucraba a Roland Roe, un joven de 14 años de edad nacido en 1935. Según el informe de The Washington Post, el joven fue liberado por un sacerdote católico tras ser poseído por el diablo. La historia comenzó cuando la tía de Roland le regaló una ouija. Tras la muerte de la tía, el joven intentó comunicarse con ella utilizando este artefacto, momento en el que, según la familia, comenzó a experimentar cambios significativos en su comportamiento. Empezó a emitir ruidos extraños, a gritar frases en latín sin conocer el idioma, y aparentemente los muebles de la casa se movían sin explicación.

Sus padres, ante la incapacidad de los médicos para encontrar una explicación, solicitaron la ayuda de William Bowdern, un jesuita que realizó más de 20 rituales de exorcismo a Roland. En su diario, Bowdern describió el estado de trance en el que entró el joven durante uno de los exorcismos, con 14 testigos presenciando el ritual. Finalmente, otro sacerdote logró, supuestamente, liberar a Roland de la “posesión demoníaca”. La historia se filtró a los medios de comunicación, generando gran expectación.

Después de estos eventos, Roland llevó una vida normal y exitosa. Cambió su nombre a Ronald Edwin Hunkeler y trabajó como ingeniero en la NASA, contribuyendo a las misiones espaciales Apolo en la década de 1960. Su verdadera identidad no se reveló públicamente hasta 2021, un año después de su fallecimiento a los 86 años.

Este caso, que inspiró una de las películas de terror más icónicas de la historia del cine, continúa fascinando a la audiencia por su misterio y los elementos sobrenaturales que lo rodean. La adaptación cinematográfica, aunque ficcionalizada, logró capturar la esencia del miedo y la intriga que envolvieron al caso real de Roland Roe, dejando una huella imborrable en la cultura popular. El impacto de la película y el interés persistente en la historia real demuestran el poder del miedo, la fascinación por lo desconocido y la influencia duradera de eventos inexplicables en la sociedad.





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