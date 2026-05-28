El exministro Fernández Díaz y la trama judicial contra el PSOE

El exministro Fernández Díaz ha asumido la defensa en el juicio por el 'caso Kitchen' en el que figura como acusado. El magistrado Joaquim Bosch ha señalado que no se entra en un proceso judicial sin indicios de delito contrastados. Además, el juez Santiago Pedraz investiga si desde el PSOE se financió una trama para atacar causas judiciales y la UCO ha registrado la Dirección General de la Guardia Civil en la sede del PSOE en Ferraz.

El exministro Fernández Díaz toma el testigo en el juicio por el 'caso Kitchen' en el que figura como acusado. El magistrado Joaquim Bosch ha destacado que no se entra en un proceso judicial sin indicios de delito contrastados.

El juez Santiago Pedraz investiga si desde el PSOE se financió una trama para atacar causas judiciales y la UCO ha registrado la Dirección General de la Guardia Civil en la sede del PSOE en Ferraz. Además, el entorno de Zapatero ha sido objeto de nuevas pesquisas por viajes en avión privado, botellas de vino y chats sobre Venezuela





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