El éxito inesperado de 'Comerás flores': Lucía Solla Sobral y el maltrato psicológico que rompe el silencio

La novela de Lucía Solla Sobral, 'Comerás flores', ha trascendido el ámbito literario para convertirse en un espacio de reconocimiento y apoyo para mujeres que sufren maltrato psicológico. La autora comparte su experiencia y reflexiona sobre el silencio, la vergüenza y el miedo en este tipo de relaciones.

Hace unos meses, Lucía Solla Sobral se encontraba en plena corrección de Comerás flores (Libros del Asteroide), su primera novela, lo que representaba una gran incertidumbre literaria. En aquel momento, contemplaba la posibilidad de un fracaso para el libro, o que pasara desapercibido tanto en crítica como en ventas. Paralelamente a la creación de los últimos esbozos de la novela, Lucía Solla Sobral se mantenía activa en su trabajo en el departamento de marketing, usualmente hasta las seis de la tarde, momento que dedicaba a pasear a sus perros y a realizar tareas domésticas.

Sin embargo, el panorama ha cambiado radicalmente en los últimos meses. Si bien continúa desempeñando su trabajo habitual, lo compagina con múltiples presentaciones, firmas de libros y participaciones en clubes de lectura. Y, lo más significativo, con cientos de conversaciones con otras Marinas, mujeres que, al igual que la protagonista de Comerás flores, han experimentado o aún experimentan maltrato psicológico, aquel que no deja huellas físicas, pero que causa un profundo impacto emocional.

En el caso de Marina, el maltratador sutil es 'Jaime', veinte años mayor que ella, un individuo que encarna el estereotipo del caballero andante, soltando frases como “eres muy madura para tu edad”, mientras demuestra constantes enfados y silencios. El estilo de escritura de Solla Sobral contrasta notablemente con el ritmo urgente y ansioso que se percibe en las páginas del libro. No obstante, la autora se expresa con calma, de una manera casi terapéutica. De hecho, Comerás flores se ha convertido en la terapia involuntaria de una gran cantidad de lectoras (y también lectores).

¿Recibe 'Marinas' escribiéndole a diario, es así? Demasiadas... ¿Demasiadas? Sí, sí, sí, demasiadas... Recibo cada día mensajes de mujeres que estuvieron en una relación como la de Marina o que todavía están. Y de rupturas y divorcios empiezo a recibir también mensajes.

¿Cómo es su acercamiento en las conversaciones con las mujeres que permanecen en esa situación? Les ofrezco, sobre todo, mi apoyo y esperanza. Gracias a mi trabajo con un psicólogo y a las conversaciones con numerosas mujeres que han vivido esta experiencia, entiendo que no puedo decirles simplemente “sal de ahí”, ya que a menudo carecen de la capacidad, los recursos y la fuerza para hacerlo. Por eso, siempre les transmito ánimo y les hago saber que, si no tienen a nadie en su entorno, me tienen a mí. Y, sobre todo, que no pierdan la esperanza, porque en algún momento serán capaces de superar esa situación.

Está llevando a cabo un trabajo que trasciende la escritura y se asemeja al de una psicóloga. Sí, es una responsabilidad, dado lo delicado del tema. Pero, al igual que trabajo con mi propio psicólogo, considero que sé, o al menos creo saber, cómo responder, dependiendo del mensaje que recibo. Las mujeres que le escriben, y que se encuentran en esa situación, ya han identificado el problema. No obstante, todavía no han logrado superarlo. Ese es el paso crucial…

Sí, de hecho, uno de los últimos mensajes que recibí se relacionaba con uno de los castigos de Jaime: el silencio. Esta mujer me escribió, diciendo: “Estoy ahora mismo en uno de esos silencios de mi novio, en los que desaparece y corta la comunicación, y justo empecé a leer tu libro, y voy a empezar a hacer las maletas”. Para mí fue increíble. ¡Qué sensación! Sí, lo es.

Muchas mujeres han experimentado una relación con un narcisista. Pero suelen darse cuenta a posteriori. Claro, porque además creo que siempre nos enseñaron un perfil de víctima, un único perfil, y eso hace que no nos identifiquemos con ese perfil. Porque si nos hablan de una mujer completamente aislada, sin recursos económicos, sin trabajo, sin redes, muchas veces migrante... Si te pasa a ti que tienes formación, que tienes formación feminista, amigas, trabajo, entonces a ti lo que te está pasando es otra cosa. O te da vergüenza reconocerlo como a Marina. Pero por desgracia, la mayoría si no vivimos una relación de maltrato, sí experimentamos ciertos comportamientos muy tóxicos.

¿El silencio es uno de los comportamientos narcisistas más habituales? Para mí el silencio es violencia porque además precisamente por lo difícil que es mostrarlo y justificarlo como acto violento porque es nada, es todo lo contrario. Entonces, ¿cómo vas a decir tú que quien te está haciendo daño te hace daño sin hablar? Pero claro, lo que está haciendo va más allá que no hablar, es cortar la comunicación, es confundirte, es generar dependencia porque si no entiendes lo que te está pasando te culpabilizas a ti. Y es más fácil normalizar un silencio que una bofetada porque la bofetada es algo físico, pero los silencios son muchísimo más complicados de entender y de colocar dentro de lo que te está sucediendo.

Hablaba de la vergüenza, que es una emoción que vertebra el libro. Otra es el miedo. Marina llora por la expectativa de perderlo a él. Tiene miedo a perderlo, miedo a no ser suficiente, miedo a enfadarlo, a molestarlo... ¿Cómo escapar de un miedo tan paralizante? Sí, ella al principio ya parte de un miedo al dolor de los demás porque acaba de perder al padre y no solo le duele a ella, sino que ve que a su madre y a sus hermanos también lo están pasando tan mal y eso ya les genera un miedo de, si esto vuelve a pasar, tengo que volver a soportar esto.





VanityFairSpain / 🏆 14. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lucía Solla Sobral Comerás Flores Maltrato Psicológico Violencia De Género Narcisismo

United States Latest News, United States Headlines