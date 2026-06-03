El éxito del Menú Silla de KFC durante los conciertos de Bad Bunny en Madrid

KFC lanzó una edición especial de su menú con una silla de regalo durante los conciertos de Bad Bunny en el estadio Riyadh Air Metropolitano, generando un impacto histórico en ventas y presencia mediática.

Desde el pasado fin de semana solo se habla de una cosa: la presencia de Bad Bunny en España. Tras ofrecer dos conciertos en Barcelona, el sábado 30 de mayo se instaló en el estadio Riyadh Air Metropolitano .

Con su llegada a Madrid, las colas se han hecho kilométricas en los aledaños del campo del Atlético de Madrid. Coincidiendo con esta histórica residencia del artista en España, parte de su esperada gira 'Debí tirar más fotos World Tour', lanzó este sábado, 30 de mayo, el 'Menú Silla', una edición especial pensada para acompañar a los fans durante la espera previa a sus conciertos en Madrid. La respuesta del público ha sido inmediata durante su primer fin de semana.

Los seguidores se han acercado al restaurante KFC Las Rosas (Calle de Suecia, 72), situado a escasos metros del recinto, para hacerse con esta edición limitada que incluye un cubo con 5 tiras de pollo, patatas, bebida y la silla de regalo con el logotipo de KFC por 9,99 euros.

'Absolutamente demencial lo vivido este fin de semana en el Metropolitano con nuestro Menú Silla. Cientos de personas comprando el menú, decenas de contenidos orgánicos y, lo mejor de todo, la sensación de ilusión de la gente. Ventas históricas en nuestro KFC cercano al estadio, con un 42% de los pedidos del restaurante siendo Menú Silla. Salimos en TVE, La Sexta, 20 Minutos… Nadie nos dijo que alguna vez haríamos temblar a Leroy Merlin.

Qué guay cuando las acciones llegan de verdad a la gente'. Además, según informan desde la marca, el restaurante registró un crecimiento total del +139 %





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