El Exilio Español: Historias de Lágrimas, Sacrificios y la Búsqueda de un Futuro

Este artículo explora las vivencias de los emigrantes españoles en Europa en la década de 1970, destacando los desafíos emocionales, económicos y sociales que enfrentaron. Se analiza el contexto histórico de la emigración, las causas que la impulsaron y las consecuencias que tuvo en la vida de quienes se vieron obligados a abandonar su país en busca de un futuro mejor.

En 1971, Casilda Hervés Gómez, originaria de Galicia, emprendió su viaje como emigrante hacia Francia. A pesar de tener 25 años y un espíritu aventurero, la partida estuvo marcada por el llanto constante.

Se enfrentó a la soledad, sin la posibilidad de comunicarse por teléfono como hoy, y sin dominar el idioma francés. Dejó atrás a sus dos hijas, una de tres años y otra que aún no cumplía dos. Rememora con dolor el momento de la despedida: 'Fue muy negro, muy negro dejar a mis hijas. Cuando llegó el taxista de Vigo a recogerme vi el demonio delante de mí, me las tuvieron que arrancar de los brazos, pero yo sabía que tenía que marchar. Fui llorando todo el camino.'<\/p>

En el tren, otros españoles, al percatarse de su llanto, le preguntaron a quién dejaba. 'A mis hijas y a mis padres', respondió. Ante esto, otro emigrante, resignado a su destino, le espetó: 'Pues yo dejo tres hijas, mi mujer y mis padres y me voy solo, tú por lo menos vas a ver a tu marido', buscando con ello que dejara de llorar. 'Cogí vergüenza y sequé las lágrimas'. La voz de Casilda tiembla aún al recordar este episodio, desde su pueblo de A Estrada, al relatar el impacto que tuvo en su vida y en la de su hija, quien tiempo después le confesaría: 'Mamá, te quiero mucho, pero no te perdonaré nunca que nos dejaras'.<\/p>

Esta experiencia refleja el precio emocional que muchos emigrantes pagaron. La emigración española a Europa, lejos de ser un camino de rosas, fue un proceso complejo, marcado por el sufrimiento, la separación familiar y la incertidumbre. Si bien la emigración ofrecía una salida a la miseria y, de alguna manera, 'lavaba la cara' de la España franquista, que veía con buenos ojos la salida de aquellos que engrosaban las listas de desempleo y que a su vez generaban importantes ingresos a través de las remesas, también dejó profundas heridas.<\/p>

Joaquín Riera Ginestar, en su libro Emigrantes. La historia olvidada de la emigración a Europa (1960-1975), destaca que esta emigración fue 'la historia de un fracaso y la búsqueda de un éxito que, si se consiguió, dejó heridas en el camino'. El autor, catedrático de Geografía e Historia, señala pocas diferencias entre aquella migración y la que vive España en la actualidad, a pesar del empeño del tiempo en borrar los peores capítulos de aquel éxodo. Muchos de los 3,5 millones de españoles que se dirigieron a Alemania, Francia y Suiza, los destinos principales, prefieren olvidar los barracones, las habitaciones hacinadas, la falta de higiene, las nueve duchas para 900 personas, el hambre o el temor a la policía cuando no se contaba con la documentación necesaria.<\/p>

La clandestinidad, las trabas burocráticas y las desigualdades fueron una constante en la emigración española. La mitad de los emigrantes que partieron a estos tres países en ese periodo lo hicieron de forma ilegal, eludiendo al Instituto Español de Emigración (IEE), que acumulaba retrasos y sometía a los emigrantes a exámenes médicos tortuosos. A esto se sumaban las discriminaciones políticas, laborales y de género. El régimen franquista, por un lado, no quería perder mano de obra cualificada, y por otro, se oponía a la salida de las mujeres, ya que su presencia en el hogar garantizaba el envío de remesas mensuales.<\/p>

Pepe Vidales, un leonés, recuerda cómo, en los sesenta, se unió a un paisano que se marchaba a Francia, abandonando sus vacas, el campo y la precaria situación económica. Esta vía informal, a través de paisanos, familiares y amigos que hacían de enlace con los empresarios europeos, fue el principal canal de salida para muchos emigrantes. Alemania, en particular, demandaba mano de obra, aunque el régimen franquista no aprobaba este método que consideraba ilegal.<\/p>

Emilio Prieto, otro emigrante gallego, relata cómo un primo le llamó desde Suiza, prometiéndole buenas ganancias. Trabajó ilegalmente durante un año, desafiando las normas y enfrentándose al miedo constante. Suiza, según Riera Ginestar, era uno de los países con normas más racistas, con condiciones casi de libertad condicional, con restricciones laborales y amenazas de expulsión, que raramente se materializaban debido a la necesidad de mano de obra.<\/p>

La reagrupación familiar era una odisea, recuerda Emilio, quien tuvo que dejar a sus hijos al cuidado de los abuelos. Después de un incidente en un bar, su primo le instó a abandonar el lugar. Aunque su empleador no podía legalizar su situación, Emilio destaca su honestidad, ya que le pagó el año completo y los impuestos que había ahorrado por no tener papeles. Cuando regularizó su situación, su salario disminuyó, pero asumió la obligación de pagar impuestos, convencido de su importancia. Emilio también vivió en 'una habitación ilegal'.<\/p>





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