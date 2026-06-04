El ex número dos de Interior con el PP confirmó que el CNI hizo informes sobre las saunas del suegro de Sánchez

El ex número dos de Interior con el PP confirmó a la exmilitante socialista que el CNI hizo informes sobre las saunas del suegro de Sánchez. El ex secretario de Estado de Seguridad reveló que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) investigó a Pedro Sánchez, líder de la oposición y elegido un año antes secretario general del PSOE.

El ex número dos de Interior con el PP confirmó a la exmilitante socialista que el CNI hizo informes sobre las saunas del suegro de Sánchez.

Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad, reveló que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) investigó a Pedro Sánchez, líder de la oposición y elegido un año antes secretario general del PSOE. El ex número dos de Interior dijo que el CNI elaboró un informe que llegó al Gobierno de Mariano Rajoy (PP) sobre las saunas que regentaba el suegro de Pedro Sánchez en el segundo semestre de 2015.

El ex secretario de Estado de Seguridad comentó a Leire Díez que aunque no estuvo elegante en sus palabras, nunca ordenó desde el Ministerio ningún espionaje a Pedro Sánchez ni ningún informe para difundir los negocios de su suegro. El comisario José Manuel Villarejo informó al entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, de los negocios del suegro de Pedro Sánchez y comentaron que el conocimiento de esa circunstancia podría dañar mucho la imagen del entonces recién elegido secretario general del PSOE.

El ex número dos de Interior reveló en la segunda de las reuniones con Leire Díez que el CNI había investigado a Pedro Sánchez y que existen informes sobre las saunas que regentaba el suegro de Pedro Sánchez. El ex secretario de Estado de Seguridad dijo que el CNI había hecho muchas cosas sobre el tema, pero que no era que él les tuviera especial manía.

El ex número dos de Interior dijo que si de verdad querían saber qué pasó y limpiar, no podían dejar esa casa sin mirar





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