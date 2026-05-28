El ex descubridor y mánager del campeón explica qué le diferencia del resto

El ex descubridor y mánager del campeón ha explicado qué le diferencia del resto. Según él, no tiene la necesidad de ser regular y constante, pero es un gran campeón y su mentalidad era ganar.

El ex descubridor y mánager del campeón explicó qué le diferencia del resto. No tiene la necesidad de ser regular y constante, pero es un gran campeón y su mentalidad era ganar.

Esto le ha llevado a cometer errores que no habría cometido si hubiera estado más tranquilo, pero si pones en la balanza los títulos que ha ganado con esa garra, creo que le ha salido bien. Su estrategia ha funcionado. Sobre su situación actual, Alzamora no duda de que el colmillo de Márquez sigue intacto.

"Marc está en la pista porque quiere ganar, Es un ganador. Si ha vuelto es para luchar y para ganar, estoy seguro". A pesar de su lesión, Emilio le sigue viendo un escalón por encima del resto.

"Marc Márquez es muy completo. No digo que los demás no lo sean. Pero la capacidad de darlo todo los 365 días del año, en 22 carreras… al 100% es imposible, pero hay que estar al 80-100% si se quiere luchar por el título mundial. La trama para desestabilizar causas judiciales contra el PSOE de Santos Cerdán y Leire Díez: pagaron 188.000 euros, pero prometieron muchos más.

A Hacienda no le cuadran las cuentas de Julito: sus empresas facturaron casi cinco millones, pero solo declaró 50.000 euros. El incendio de Doñana calcina 400 hectáreas de enorme valor ecológico y deja hasta 100 especies afectadas





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