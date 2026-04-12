El Euríbor y su Impacto en el Consumo: Análisis de CaixaBank y Perspectivas Futuras

Análisis de CaixaBank sobre la influencia del euríbor en el consumo de los hogares con hipotecas variables. Se examinan los efectos de las fluctuaciones del índice en el gasto y se ofrecen previsiones sobre la evolución futura del euríbor.

En las últimas semanas, la trayectoria del euríbor a 12 meses ha despertado inquietud entre los hipotecados con préstamos a tipo variable y mixto. El índice hipotecario experimentó un alza en marzo, alcanzando el 2,56%, su nivel más elevado desde octubre de 2024. La media mensual provisional para abril se establece en el 2,81%, lo que se traduce en un incremento considerable del coste mensual de las hipotecas. Esto implica que un préstamo de 150.000 euros a 25 años, con un diferencial del 1% y revisión anual, comenzará a generar pagos mensuales de aproximadamente 901 euros, representando un aumento de unos 53 euros. Para los préstamos con revisión semestral, que ya han experimentado un encarecimiento desde el año pasado, el incremento podría ser cercano a los 50 euros mensuales.

Un estudio realizado por CaixaBank, basado en datos internos y que permite el seguimiento mensual de la evolución de las cuotas hipotecarias, los ingresos, el consumo y el endeudamiento de miles de hogares españoles, revela hallazgos significativos. En el primer trimestre de 2024, coincidiendo con un euríbor que superó el 3,7% y alcanzó máximos del ejercicio, el consumo de los hogares con hipoteca a tipo variable sufrió una reducción del 2,7%. Esta variable de consumo, calculada por CaixaBank utilizando una base de clientes representativa de la proporción de hogares españoles con hipotecas variables y fijas, se define como el gasto realizado por los hogares a través de tarjetas, recibos y retiros de efectivo. Se observa una correlación directa entre el incremento del euríbor y la disminución del consumo en estos hogares, lo que subraya el impacto directo de las fluctuaciones del índice hipotecario en la economía doméstica.

¿Qué ocurre cuando el euríbor disminuye? Los tipos de interés iniciaron un descenso en el verano de 2024, cuando el índice hipotecario se situó por debajo del 3%. En el cuarto trimestre del mismo año, el gasto de los hogares con hipoteca variable experimentó un crecimiento del 1,8%. Los cálculos de CaixaBank indican que, durante este periodo, la cuota hipotecaria se redujo en aproximadamente 40 euros, mientras que el consumo de los hogares aumentó en torno a 30 euros. Esto sugiere que las familias destinaron una parte considerable de la reducción de la cuota al consumo.

CaixaBank resalta la relevancia del impacto agregado de estas cifras: 'Dado que los hogares con hipoteca a tipo variable representan aproximadamente el 22% del consumo privado agregado en España, este repunte observado en 2025 contribuyó a aumentar en cerca de 0,5 puntos porcentuales el crecimiento agregado del consumo. En términos de PIB, el impacto equivale a unas dos décimas'. Con una cuota de mercado cercana al 25% en el sector hipotecario español, CaixaBank se posiciona como la entidad líder en este segmento. En su informe de previsiones más reciente, el banco estima que el euríbor a 12 meses se situará en el 2,3% al finalizar el año actual y que continuará su descenso hasta el 2,18% para finales de 2027, ofreciendo un alivio gradual para los hipotecados.





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