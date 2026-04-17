El Euríbor a 12 meses cede y se sitúa en el 2,685% este viernes 17 de abril de 2026

El índice de referencia para las hipotecas variables en España desciende 0,038 puntos, marcando un valor de 2,685% este viernes 17 de abril de 2026. Analizamos su evolución y el impacto en las cuotas hipotecarias.

El Euríbor , el índice que marca el pulso de las hipotecas en España, ha mostrado un ligero descenso este viernes 17 de abril de 2026. El valor registrado hoy se sitúa en el 2,685%, lo que supone una caída de 0,038 puntos respecto a la jornada anterior. Este índice, que representa el tipo de interés al que los bancos europeos se prestan dinero entre sí a un plazo de 12 meses, es un pilar fundamental en el cálculo de las tasas de interés de los préstamos hipotecarios.

La flexibilidad de los plazos en los que se publica el Euríbor (semana, mes, 3 meses, 6 meses y 12 meses) le confiere una influencia omnipresente en el sistema hipotecario, afectando directamente al coste de la financiación para millones de hogares. En España, las hipotecas de tipo variable, que constituyen una porción significativa del mercado, ven sus cuotas revisadas periódicamente, ya sea de forma semestral o anual, en función de lo acordado en el contrato. Esta revisión se basa en la comparación entre el valor más reciente del Euríbor y el registrado en los seis o doce meses previos, marcando así el incremento o descenso en la cantidad que los hipotecados deben desembolsar. La evolución reciente del Euríbor en abril de 2026 ha sido fluctuante. Tras una media mensual hasta el 17 de abril de 2,765%, los valores diarios han mostrado altibajos, pasando del 2,756% el día 15 al 2,685% de hoy. Mirando hacia atrás en el mes, se observa una tendencia general a la baja en comparación con los registros de principios de abril, como el 2,845% del día 1 o el 2,799% del día 2. Esta volatilidad es un factor a tener en cuenta para los titulares de hipotecas variables. La media mensual del Euríbor ha experimentado un ascenso notable a lo largo del último año. Si bien en abril de 2025 la media se situaba en un más contenido 2,143%, se ha ido incrementando progresivamente hasta alcanzar los 2,765% en el presente mes de abril de 2026. Febrero y marzo de 2026 también mostraron cifras más bajas, con medias de 2,221% y 2,565% respectivamente. Esta tendencia alcista, aunque interrumpida por descensos puntuales como el de hoy, ha marcado el comportamiento del índice en los últimos meses, generando un encarecimiento generalizado de las hipotecas variables. El Euríbor, cuyo nombre completo es Euro Interbank Offered Rate, es la tasa de referencia en el mercado interbancario europeo y su importancia trasciende la mera estadística, ya que afecta directamente a la economía de más de 4 millones de hogares españoles, dado que aproximadamente el 75% de las hipotecas en el país están vinculadas a este índice. Su publicación diaria, a las 11:00 horas de lunes a viernes, y su anuncio en el Boletín Oficial del Estado, subrayan su relevancia para la toma de decisiones financieras





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