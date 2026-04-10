El ETF que sigue la guerra: Breakwave Tanker Shipping y el impacto del conflicto Irán-Israel en el transporte marítimo

Un fondo cotizado en bolsa (ETF) ha experimentado un crecimiento explosivo debido al conflicto Irán-Israel, reflejando las fluctuaciones en el transporte de petróleo y el impacto en el estrecho de Ormuz. A pesar de su rentabilidad, el interés inversor es limitado.

Cada acontecimiento en el conflicto con Irán , desde las tentativas de alto el fuego hasta los ataques con misiles y las fluctuaciones en el tráfico de petroleros, se refleja de manera casi instantánea en un fondo cotizado en bolsa ( ETF ) de 65 millones de dólares, equivalentes a unos 55 millones de euros, del cual la mayoría de los inversores desconocen su existencia. Este ETF , llamado Breakwave Tanker Shipping (BWET), ha experimentado un aumento asombroso de aproximadamente un 1.

300% en el último año, pasando de unos 10 dólares por acción a cerca de 150 dólares, lo que lo convierte en el fondo cotizado con mejor rendimiento en Estados Unidos en lo que va de 2026. Inicialmente, el BWET contaba con activos de apenas dos millones de dólares. Lo que realmente distingue a este fondo, más allá de su alta rentabilidad, es su capacidad para actuar como un indicador financiero sumamente sensible a las tensiones entre Irán, Israel y Estados Unidos, así como su capacidad para reflejar casi en tiempo real la apertura o cierre del estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el transporte global de petróleo. Aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial transita por este estrecho, y cualquier interrupción, ya sea parcial o total, tiene efectos inmediatos en los costos de transporte y, por consiguiente, en los precios de la energía a nivel global. El miércoles pasado, el BWET sufrió una caída de aproximadamente un 13% al abrir el mercado, tras el anuncio de Irán de permitir el paso seguro por el estrecho. Sin embargo, en cuestión de horas, el fondo se recuperó cuando la Guardia Revolucionaria de Irán detuvo el tráfico de petroleros en el estrecho de Ormuz, en respuesta a los ataques israelíes en el Líbano. El ETF replica los futuros de flete, que son contratos estandarizados que permiten a los inversores obtener ganancias o pérdidas según el aumento o la disminución de una tarifa de transporte marítimo específica, en una ruta particular y para un tipo de buque determinado. En el caso del BWET, esto se aplica a la ruta del Golfo Pérsico y se basa en el costo diario de alquilar petroleros de gran tamaño, conocidos como VLCC (Very Large Crude Carrier). En enero, antes del inicio del conflicto, Citrini Research, una firma independiente de análisis de inversiones, predijo que el impacto de una posible escalada geopolítica se manifestaría no solo en el precio del petróleo, sino también en las tarifas de los buques necesarios para transportarlo. La tesis de la firma señalaba un problema estructural: la escasez de barcos, independientemente de la disponibilidad de petróleo, tensaría el sistema. La flota mundial de petroleros ya se encontraba bajo presión debido al envejecimiento de los buques, el endurecimiento de las sanciones contra los “buques fantasma” y la creciente concentración de la propiedad en pocas manos. Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán aceleraron la materialización de esta predicción, y el BWET se convirtió en la principal posición de su cartera, al reflejar directamente el precio del flete. Por ejemplo, el cierre efectivo del estrecho de Ormuz a principios de marzo fue el detonante de su último gran repunte. Esta interrupción obligó a los compradores asiáticos de crudo a buscar suministros fuera de la región, lo que provocó un aumento significativo en la demanda y, por ende, en el precio del alquiler de los buques disponibles. Actualmente, las tarifas diarias para los grandes petroleros que cargan en el Golfo superan los medio millón de dólares, aproximadamente cinco veces los niveles previos a la guerra.\A pesar de su prominencia mediática y de una rentabilidad que eclipsa a otros ETFs estadounidenses este año, el interés de los inversores ha sido limitado. El BWET solo ha recibido alrededor de 25 millones de dólares en entradas netas, una cifra modesta comparada con los cerca de 720 millones que ha captado el United States Brent Oil Fund, que presenta un rendimiento notablemente inferior. John Kartsonas, socio fundador de Breakwave Advisors, la firma creadora del ETF, reconoció la ausencia de mitigación de riesgo: si las tarifas bajan, el fondo también lo hará. La alta ratio de gastos, del 3,5%, y la complejidad fiscal son factores adicionales que explican esta cautela. Kartsonas argumenta que la comisión podría reducirse si aumentan los activos y defiende el uso de futuros, que permite mantener una parte considerable del capital en efectivo, generando intereses que compensan algunos costos. Todd Sohn, estratega jefe de ETF en Strategas Securities, añade más razones. Afirma que la oportunidad de arbitraje se ha agotado en gran medida y que el fondo ya se ha multiplicado considerablemente este año, lo que reduce el atractivo de la relación riesgo-rentabilidad. Además, enfatiza que es una exposición muy especializada: el petróleo es una cosa, pero el flete de petroleros es una apuesta aún más de nicho. La volátil sesión del fondo el miércoles demostró, en solo unas horas de negociación, la enorme diferencia entre un alto el fuego temporal en papel y la realidad de una guerra que está lejos de concluir. Además, incluso en un escenario de calma regional, los beneficios del sector podrían mantenerse





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