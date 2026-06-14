El estrés de los padres y cómo afecta a los hijos

El psicólogo mallorquín explica cómo gestionar el estrés y la ansiedad para no pagarlos con los hijos. Según él, es importante priorizar la felicidad y la relación con los niños, en lugar de buscar la perfección en la casa y en los menús.

El psicólogo mallorquín explica cómo gestionar el estrés y la ansiedad para no pagarlos con los hijos. Según él, es importante priorizar la felicidad y la relación con los niños, en lugar de buscar la perfección en la casa y en los menús.

También destaca la importancia de ser conscientes de nuestras emociones y de no gritar, ya que esto puede ser perjudicial para los niños. En su proyecto digital, se ofrece consejos y herramientas para ayudar a los padres a gestionar el estrés y a crear un ambiente más positivo en la familia





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