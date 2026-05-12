El estreno de The Jazz Singer y la aparición del sonido en el cine

Después de décadas de ser un espectáculo completamente visual, el cine comenzó a incorporar sonidos grabados en el estreno de The Jazz Singer en Nueva York el 6 de octubre de 1927. Con la charla de Al Jolson, la primera vez en que una gran audiencia escuchaba y veía una película sincronizada, comenzó la era de la producción de Hollywood en sonido.

El 6 de octubre de 1927, la audiencia asistió en Nueva York al estreno de The Jazz Singer y no estaba a la espera de algo inédito.

Hasta entonces, el cine era un espectáculo visual esencialmente, con imágenes en movimiento y sin sonido grabado. Al Jolson, el actor y cantante, dijo "¡Wait a minute, wait a minute. You ain’t heard nothin’ yet!

" aquella noche, aunque a pedido improvisado para la película, la primera en ser vista por una audiencia grande y en sincronización, en una producción comercial de Hollywood





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